Ministério Público denuncia Augusto Melo por caso VaideBet

© Rodrigo Coca / Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça contra Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians. Ele, os ex-dirigentes Marcelo Mariano e Sérgio Moura e o empresário Alex Fernando André (conhecido como Alex Cassundé) são acusados dos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto.

Como tem feito desde o início do inquérito a respeito de supostas irregularidades no contrato de patrocínio com a casa de apostas VaideBet, Augusto negou as acusações. Sua defesa sustenta que ele "não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades ligadas ao caso".

De acordo com o MP-SP, houve irregularidade no pagamento de comissões no fechamento do contrato, no início de 2024. Os promotores sustentam que "estão muito claros os caminhos tortuosos e ilegais que o dinheiro percorreu a partir do momento em que saiu dos cofres corintianos".

Eles entendem que a agremiação alvinegra teve um prejuízo de R$ 40 milhões com o desvio e solicitam que ela seja indenizada nesse valor. Pedem ainda o bloqueio de bens dos homens denunciados. Agora, cabe à Justiça decidir se acata ou não a denúncia e torna os acusados réus.

Todo o caso é ligado ao patrocínio anunciado por Augusto Melo em seus primeiros dias na presidência do Corinthians, um acordo de R$ 370 milhões por três anos com a VaideBet. Surgiram depois questionamentos sobre o pagamento de comissão à empresa Rede Social Media Design, propriedade de Alex Cassundé.

Em seu inquérito, a Polícia Civil concluiu que Cassundé "não foi o intermediário". Apontou ainda que sua inserção no negócio configurou "ardilosa simulação para, inequivocadamente, possibilitar que recursos financeiros do clube fossem ilegalmente desviados". Após o indiciamento por parte da polícia, o Ministério Público levou o caso adiante e agora ofereceu a denúncia.