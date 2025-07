Santos vence amistoso em noite inspirada de Neymar; invasões forçam fim

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu a Desportiva Ferroviária por 3 a 1, nesta quinta-feira (10), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O amistoso foi encerrado cinco minutos antes do previsto por causa de invasões no gramado.

Neymar foi o nome do jogo. O camisa 10 começou como titular e fez um gol, além de dar assistência para Guilherme fazer o segundo do Peixe ainda no primeiro tempo. Ao longo do tempo em que esteve em campo, ele construiu boas jogadas e deu bons passes.

O Santos voltou com o time todo reserva para a etapa final, e o filho de Robinho brilhou. Robson Júnior entrou ao longo do segundo tempo e deu assistência para Pituca fazer o terceiro do Santos. Mariano anotou o gol da Desportiva Ferroviária.

O árbitro encerrou o jogo por falta de segurança. Os seguranças não conseguiram conter vários torcedores que invadiram o gramado por volta dos 40 minutos.

Uma outra invasão já havia acontecido antes. Na metade da segunda etapa, cerca de cinco torcedores invadiram o gramado, mas foram retirados.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira. A equipe enfrentará o Flamengo, em casa, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

O Santos foi a campo com: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Neymar ditou o ritmo do primeiro tempo. O camisa 10 carimbou basicamente todas as jogadas ofensivas e abriu o placar após pênalti sofrido por Souza. Pouco depois, o meia-atacante recebeu de Barreal e só ajeitou para Guilherme finalizar rasteiro no canto esquerdo do goleiro adversário.

O Santos que começou o segundo tempo teve: João Paulo, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Gil e Vinícius Lira; João Schmidt, Diego Pituca e Padula; Gabriel Bontempo, Rollheiser e Tiquinho Soares.

A equipe voltou em ritmo mais lento, levou gol em cobrança de escanteio, mas ganhou tração com a entrada de Robinho Jr. Foi dele, inclusive, a assistência para o gol de Diego Pituca. O camisa 7 recebeu pela esquerda, tocou para o meio, e Rollheiser fez o corta-luz para a finalização.