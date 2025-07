Acordo entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo no Al Nassr é revelado

© Getty Images

Jorge Jesus será anunciado como novo treinador do Al Nassr na próxima semana, ainda na abertura da pré-temporada, e já teria feito um acordo com Cristiano Ronaldo, quanto à sua utilização na nova época que chega. Com 40 anos de idade, o capitão português teria de ser gerido com algum cuidado. Nesse sentido, Ronaldo e Jesus acordaram que o atacante irá faltar cerca de 25% dos jogos do Al Nassr em 2025/26, revela Falah Al Qahtani.

O mesmo jornalista saudita revela, ainda, outros detalhes relativos à chegada de JJ ao Al Nassr. O primeiro envolve a posição de goleiro, com o treinador de 70 anos pedindo à direção do clube um novo goleiro estrangeiro. Quer dizer que Bento, brasileiro titular na temporada passada, pode perder seu lugar no clube.

Jorge Jesus irá receber um salário de seis milhões de euros (cerca de R$39 milhões), metade do que ganhava em sua passagem pelo Al Hilal, mas contará com prêmios grandes mediante a conquistas de competições, como o campeonato da Arábia Saudita.

Jesus com viagem marcada

A imprensa saudita havia revelado, ontem, que Jorge Jesus vai viajar para Riade na próxima semana, devendo ser apresentado ainda antes do começo da pré-temporada, que acontece na quinta-feira (17).

Aprovado por CR7

A saída de Stefano Pioli abriu uma vaga no comando técnico e Cristiano Ronaldo teria tido papel ativo na escolha de Jorge Jesus. Depois de renovar contrato por mais dois anos - com valores ainda mais milionários - o craque português ficou com poderes reforçados no Al Nassr e a contratação de Jesus teve a sua aprovação direta.

Vale destacar que Jorge Jesus até já treinou o rival Al Hilal por duas ocasiões, mas nem isso serviu para evitar o negócio.

Por outro lado, o treinador português de 70 anos está motivado com o projeto apresentado e ambiciona dar o título pelo qual o Al Nassr luta há tantos anos - e que CR7 ainda não conseguiu conquistar.

Ao mesmo tempo, JJ também quer ajudar Cristiano Ronaldo a chegar à marca dos 1000 gols na carreira e considera ser capaz de encontrar a melhor disposição tática e o estilo de jogo mais adequado para favorecer as características do goleador de serviço.

