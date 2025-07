Brasil se vinga, bate a Polônia e chega a 7 vitórias seguidas na VNL

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira se vingou da derrota na disputa pelo bronze na última Liga das Nações e venceu a Polônia, nesta sexta-feira (11), por 3 sets a 1 (25/22, 25/21, 21/25 e 25/22). O Brasil assumiu a vice-liderança e, de quebra, chegou ao sétimo triunfo consecutivo no torneio, que está na primeira fase e, neste momento, acontece no Japão.

Zé Roberto não teve Ana Cristina, que sofreu uma lesão no joelho durante o jogo contra a França. Ela, inclusive, está fora da etapa do Japão da Liga das Nações.

Gabi e Julia Bergmann chamaram o jogo no ataque e foram as maiores pontuadoras do jogo, com 23 e 22 pontos, respectivamente. A camisa 10 também brilhou no bloqueio e, assim como Julia Kudiess, anotou cinco pontos neste fundamento.

A seleção brasileira volta a quadra no domingo, para enfrentar o Japão. A partida será às 7h20 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Sem Ana Cristina, Gabi e Julia Kudiess chamaram o jogo, e Brasil saiu na frente. A reedição da disputa do bronze na última edição da Liga das Nações, Brasil e Polônia fizeram uma partida equilibrada, tanto que a seleção brasileira só conseguiu uma vantagem mais larga no marcador (19 a 15) na segunda metade do set. Gabi comandou no ataque, Julia pontuou nos bloqueios, e a seleção brasileira levou o primeiro set por 25 a 22.

Brasil superou 7 a 1, conseguiu a virada e abriu 2 a 0. As polonesas voltaram com tudo para o segundo set e abriram 7 a 1 para cima da seleção brasileira, que precisou da capitã Gabi para conseguir não só o empate como a virada (11 a 10). Uma vez na frente, o Brasil soube administrar, viu Taianara entrar na partida, e Julia Bergmann fechar a parcial em 25 a 21.

Polônia deslanchou em quadra, Brasil errou demais, e jogo ficou em 2 a 1. As polonesas novamente fizeram um forte inicio de parcial, e contou com uma recepção ruim da seleção brasileira para sair na frente a abrir 10 a 5. O Brasil repetiu o roteiro e chegou ao empate em 11 a 11 em ponto de bloqueio de Diana. Lukasik, porém, pontuou três vezes seguidas e fretou a reação verde-amarela. Soltas, as polonesas deram muito trabalho para a defesa brasileira e levaram a parcial em 23 a 21.

A seleção brasileira segurou a Polônia, brilhou no ataque e no bloqueio, e venceu a sétima seguida na VNL. O Brasil se acertou em quadra e, com brilho de Julia Bergmann, abriu 5 a 2 no quarto set. A Polônia encostou em 5 a 4, mas a seleção brasileira manteve a ponta do placar, chegando a 11 a 8. A reta final da parcial foi de muita trocação, com muitas disputas de bola e as duas equipes se desdobrando para atacar e defender, e o Brasil viu a vantagem de 23 a 19 cair para apenas um ponto, mas contou com um bloqueio certeiro para fechar em 25 a 22.

Leia Também: Vasco anuncia a renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim até 2030