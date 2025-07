Movimentos do mercado podem obrigar Flamengo a reconstruir lado direito

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os movimentos do Flamengo no mercado -involuntários ou não- podem forçar uma reconstrução em um eixo importante do time: o lado direito. Gerson já pegou o caminho da Rússia. Ele era o meia pelo lado direito. Wesley está cobiçado pelo mercado europeu. Há uma possibilidade de transferência para a Roma.

Na linha de ataque, a solução mais natural é Luiz Araújo, que também tem jogado bem quando acionado -mesmo pela esquerda. Dependendo do jogo, Plata aparece por ali também.

No banco e menos acionado, o Flamengo tem ofensivamente Matheus Gonçalves à disposição. Nesta quinta-feira (10), ele jogou pelo time sub-20 e fez dois gols sobre o Botafogo. Jogando aberto pela direita.

Para lateral, Varela é o substituto imediato, mas é preciso achar um outro nome como alternativa. Danilo virou zagueiro de vez, mas pode cobrir uma emergência. De todo modo, o jeito parece ser ir ao mercado para compensar a provável saída de Wesley.

CASAMENTO DEU CERTO

Juntos, Gerson e Wesley encontraram uma dinâmica interessante para o time de Filipe Luís.

Não por acaso Gerson "adotou" Wesley dentro e fora de campo. Foi até padrinho de casamento dele. Agora, não é absurdo que os dois deixem o time na mesma janela.

Gerson era o capitão do Flamengo até o Mundial. E migrou para o lado direito em uma solução ainda na era Tite que deixou o time mais cerebral.

Ele não é um ponta convencional, mas sim um meio-campista aberto. Isso faz com que o time conseguisse controlar mais a posse por ali, também ajudando na combinação com Arrascaeta e outros jogadores que se aproximavam.

Um deles era o próprio Wesley, que usa o vigor físico e velocidade para atacar o espaço na direita.

Não por acaso, o Flamengo segura mais o lateral-esquerdo (geralmente Alex Sandro) para dar liberdade a quem joga na direita.

Ao mesmo tempo, houve um trabalho específico com Wesley para que ele melhorasse na parte defensiva. Como ele decolou desde o fim do ano passado, foi parar na seleção.

Gerson também passou a ser convocado, mas terá que mostrar serviço no periférico futebol russo.

