Brasil tem Ana Marcela como trunfo por pódio no Mundial de Esportes Aquáticos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil inicia o Mundial de Esportes Aquáticos com alguns rostos conhecidos do grande público e chances de pódio. A competição, que reúne as modalidades de natação, nado artístico, polo aquático, saltos ornamentais e maratona aquática, será realizada em Singapura, começa nesta sexta-feira (11) e vai até 4 de agosto.

A delegação verde e amarela conta com 51 atletas, entre eles Ana Marcela Cunha, maior medalhista da história da competição, com 17 medalhas -são sete ouros, duas pratas e oito bronzes.

Ela vai disputar todas as provas da maratona aquática nesta edição: 5 km, 10 km, sprint 3 km e o revezamento misto 4×1500 metros. A estreia está marcada para 14 de julho, na prova de 10 km feminino.

"Esta competição é o grande objetivo da temporada. Venho me preparando bastante, com treinos muito intensos e específicos. Teremos atletas de altíssimo nível na disputa, mas vou em busca do melhor resultado possível. Se vier medalha, melhor ainda", disse Ana Marcela, ao site do Sesc.

Ainda na disputa de águas abertas, o Brasil tem Matheus Melecchi, campeão da Copa do Mundo Júnior da modalidade no ano passado.

Na natação, a seleção tem atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e chegam ao torneio com destaque, como Stephanie Balduccini (100m livre, 200m livre e 100m borboleta), Gabrielle Roncatto (400m livre, 800m livre e 1500m livre), Mafê Costa (200m livre e 400m livre), Guilherme Caribé (50m livre, 100m livre e 50m borboleta) e Guilherme Costa (200m livre e 400m livre).

Balduccini venceu os 100 m livre no Maria Lenk com o tempo de 53s87 e se tornou a primeira brasileira a fazer a prova abaixo dos 54 segundos, além de ter estabelecido o novo recorde sul-americano. No masculino, Caribé fez os 100 m em 47s10, melhor tempo da carreira, e os 50 m em 21s46, então segundo melhor tempo do mundo na temporada -atrás do russo Egor Kornev, com 21s43. O bom resultado credencia Caribé para a disputa de medalhas.

Beatriz Bezerra, que vai competir nos 50 m borboleta, e Letícia Romão, nos 1500 m livre, fazem a estreia no Mundial.

O Mundial terá diversas estrelas internacionais nas piscinas, incluindo os campeões olímpicos de Paris-2024 Katie Ledecky, Summer McIntosh, Kaylee McKeown e Leon Marchand. No total, o Mundial terá cerca de 2.500 atletas de 200 países.

Nos saltos ornamentais, o Brasil terá Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, que conquistaram o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

A seleção brasileira de polo aquático será a primeira a entrar em ação, na madrugada de sexta para sábado, às 2h45 (de Brasília), contra Singapura. A equipe conta com a volta do goleiro João Pedro Fernandes, considerado um dos talentos da posição na atualidade. O brasileiro, nesta sexta-feira (11), joga na Hungria, mas tem passagens pelas ligas da Espanha e Sérvia.

É uma alegria voltar a vestir a camisa da seleção. Representar o Brasil sempre foi um orgulho e uma responsabilidade muito grande. Depois de alguns anos fora, vivendo e jogando em ligas muito competitivas, sinto que volto mais maduro, com uma nova visão de jogo e muito motivado para contribuir da melhor forma possível com o grupo.João Pedro, ao site da CBDA

CALENDÁRIO

Polo aquático - 12 /7 a 15/7 (primeira fase)Águas abertas - de 14/7 a 19/7Natação - de 26/7 a 3/8Nado artístico - de 17/7 a 25/7Saltos ornamentais & High diving - de 24/7 a 3/8