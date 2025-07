Entenda como é a pesagem oficial no boxe

© iStock

NOVA YORK, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Dois locais, dois holofotes. No boxe, a pesagem aberta ao público e transmitida ao vivo para o mundo inteiro é importante para o espetáculo, mas a oficial mesmo ocorre longe das câmeras - assim como no UFC.

No caso de Katie Taylor e Amanda Serrano, aconteceu em um hotel charmoso, na 6ª Avenida, em Nova York, a poucos quarteirões do Madison Square Garden, onde elas lutarão nesta sexta-feira pelo cinturão indiscutível dos superleves. O UOL esteve nas duas pesagens.

Elas bateram o peso e confirmaram a luta - a terceira entre duas das maiores boxeadoras de todos os tempos.

PROTOCOLO ESTRITO

Uma comissão é responsável por verificar o peso de cada atleta, sempre com um membro da equipe da adversária presente no momento em que a atleta sobe na balança. Lutadoras do card principal e do card preliminar participaram.

O fiscal perguntava o nome completo de cada uma. Isso gerou até um momento engraçado com a irlandesa Katie Taylor, uma das maiores campeãs de todos os tempos no boxe, com títulos mundiais, europeus e até ouro olímpico - além dos cinturões no boxe profissional. Ao subir na balança, ele perguntou o nome dela e só deu prosseguimento à pesagem quando ela respondeu, arrancando risos de todos.

A britânica Ellie Scotney também foi pega pelo protocolo. Estava pronta para subir na balança, esperando apenas um representante de sua adversária, a mexicana Yamileth Mercado, mas precisou voltar porque não tinha passado pelo médico.

Como elas não podem ultrapassar o peso estipulado da sua categoria, cada boxeadora se pesa com a vestimenta que preferir. Algumas com mais peso, outras com menos.

A canadense Tamm Thibeault foi a última a subir na balança e encontrou uma sala vazia. A organização pediu que os poucos que ainda estavam na pesagem se retirassem, por questões de privacidade da lutadora. Algumas atletas precisam remover o máximo de roupas possíveis para bater o peso.

Como ela era a última, a imprensa não retornou ao local da pesagem, mas poderia se ainda tivessem outras lutadoras para se pesar.

OUTRO LOCAL, OUTRO HOLOFOTE

Mais tarde no mesmo dia, mais de 7 horas depois, as lutadoras subiram ao palco do teatro do Madison Square Garden para uma última pesagem e encarada. O peso que aparecia no telão junto à balança era o mesmo da pesagem feita de manhã, mas elas estavam até com roupas diferentes. Algumas com vestimentas mais pesadas do que usaram na pesagem feita horas antes.

O holofote também era bem maior: luzes, torcida presente ao teatro, mais profissionais de imprensa e um palco, além da transmissão ao vivo. É um show interessante e que com certeza serve para animar as boxeadoras para o dia seguinte.

O host do evento Kody 'Big Mo' Mommaerts, responsável pelo anúncio de cada boxeadora no palco, até apresentou as fiscais das quatro organizações mundiais (WBA, WBC, IBF e WBO). Elas subiram ao palco, mas não participaram da conferência do peso, como o fiscal fez de manhã.

As pesagens separadas fazem parte do pacote completo do boxe e de outras competições de luta, mas não deixa de ser interessante notar a diferença de uma para outra bem de perto.

Katie Taylor e Amanda Serrano se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 21h (de Brasília). O card principal vai ter transmissão da Netflix.