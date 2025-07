Liverpool prepara homenagens a Diogo Jota e André no 1º jogo da temporada

© Getty Images

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool prepara homenagens a Diogo Jota e André Silva no domingo (13), em amistoso contra o Preston. Será a primeira partida desde o acidente de carro que resultou na morte dos irmãos atletas.

O QUE ACONTECEU

O amistoso entre Liverpool e Preston no domingo terá braçadeiras pretas dos capitães e mensagens exibidas nos telões. A bola vai rolar às 12h (de Brasília).

A música You'll Never Walk Alone, uma espécie de hino para a torcida do Liverpool, terá uma versão especial antes de a bola rolar. O Preston posicionará uma coroa de flores ao lado dos visitantes.

Os jogadores voltaram a treinar na última terça-feira e se depararam com o CT cheio de flores e mensagens dos torcedores. O duelo deste domingo vai ocorrer 10 dias depois do acidente fatal de Diogo Jota e André Silva.