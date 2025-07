Ex-jogador da seleção brasileira de vôlei é assassinado em Cuiabá

© Reprodução- Redes Sociais

(FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mato Grosso investiga o assassinato do ex-jogador da seleção brasileira de vôlei Everton Fagundes Pereira da Conceição, de 46 anos, morto a tiros na noite desta quarta-feira (10), em Cuiabá.

Segundo a polícia, Everton estava dirigindo uma caminhonete Amarok quando foi baleado e perdeu o controle da direção, colidindo com outro veículo, um Ford F-350. Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, o ex-atleta já estava morto. O Samu foi acionado e confirmou o óbito.

Imagens de câmeras de segurança registraram o crime por volta das 23h30 no bairro Paiaguás, região oeste da capital.

Nas imagens, a caminhonete se aproxima de um posto de gasolina com as portas abertas. Pouco depois, o suspeito sai do local a pé.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que ele estivesse no mesmo veículo que Everton e o tenha feito refém antes de efetuar os disparos.

O ex-jogador foi atingido por pelo menos três tiros. Após o crime, o autor dos disparos fugiu do local em outro veículo e, até a publicação deste texto, seguia foragido.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá está à frente das investigações.

Everton era natural de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, e teve uma carreira destacada no vôlei brasileiro. Ele foi campeão mundial infantojuvenil, campeão sul-americano juvenil e campeão da Liga Nacional, atuando como oposto. Representou a seleção brasileira nas categorias de base e era considerado um dos talentos de sua geração.