Vídeo do Liverpool eterniza Diogo Jota ao aposentar camisa 20; veja

O Liverpool anunciou nesta sexta-feira que a camisa 20 será retirada de todos os escalões do clube, incluindo a equipe feminina e as categorias de base. Isso significa que Diogo Jota será, para sempre, o número 20 dos Reds — uma homenagem inédita na história do clube inglês.

A decisão foi tomada após consulta à família de Diogo Jota, e foi acompanhada de um vídeo especial divulgado pelo clube.

No vídeo, o Liverpool usa a melodia do canto entoado pelos torcedores em homenagem a Jota e relembra uma declaração marcante do atacante português, na qual ele falava sobre o que representava vestir a camisa do time.

O clube também divulgou imagens de um memorial emocionante montado em Anfield, com a camisa de Diogo Jota pendurada no vestiário — onde permanecerá para sempre.

Diogo Jota faleceu no último dia 3 de julho, vítima de um acidente de carro em Zamora, na Espanha, que também tirou a vida de seu irmão, André Silva.

Confira o vídeo.

