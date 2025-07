Brasileirão retorna com clássico entre Vasco e Botafogo neste sábado

© Shutterstock

O Campeonato Brasileiro está de volta neste sábado (13ª rodada) com um clássico de peso: Vasco e Botafogo se enfrentam às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O mando é do Vasco, que ocupa a 13ª posição com 13 pontos, enquanto o Botafogo aparece em oitavo lugar, com 18.

O duelo marca o retorno das equipes à rotina da competição após a pausa para o Mundial de Clubes.

Botafogo: novo técnico e mudanças no time

Eliminado no Mundial e com a saída do técnico Renato Paiva, o Botafogo inicia uma nova fase com Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, como treinador principal. Esta será sua estreia na função, após passagens como auxiliar e preparador físico. A expectativa é pela regularização do seu nome no BID; se não for liberado a tempo, o comando ficará com o auxiliar Cláudio Caçapa.

No elenco, o volante Gregore, que negocia com o Al-Rayyan, está relacionado e pode jogar ao lado de Marlon Freitas. Arthur Cabral, novo reforço vindo do Benfica por R$ 95 milhões, deve ser titular no ataque, substituindo Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest. A defesa também deve ter mudanças com a disputa entre David Ricardo e Kaio Fernando para atuar ao lado de Alexander Barboza, após a saída de Jair Cunha.

A tendência é que o time atue com dois volantes e três atacantes, com Savarino posicionado no meio-campo. Arthur Cabral, com passagens por Basel, Fiorentina, Ceará e Palmeiras, tem 102 gols na Europa e deve liderar o ataque, ao lado de Artur (pela direita) e Cuiabano ou Santiago Rodríguez (pela esquerda).

Vasco da Gama

O Vasco volta ao Brasileirão com moral. Antes da pausa, venceu o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi e garantiu vaga no mata-mata da Sul-Americana ao bater o Melgar por 3 a 0.

Fernando Diniz poderá contar com o retorno do meia Estrella e do atacante David, que voltam após quase um ano afastados por lesão — ambos devem começar no banco. Por outro lado, o meia Adson está fora após cirurgia na tíbia, e Loide Augusto, recém-reintegrado, também não viajou.

A base da última escalação deve ser mantida. Na defesa, Lucas Freitas e Mauricio Lemos disputam uma vaga ao lado de João Victor. O ambiente no clube melhorou com a renovação do goleiro Léo Jardim até 2030, visto como uma das lideranças do elenco. Jean David e Lucas Oliveira ficaram fora por opção técnica, enquanto o lateral Leandrinho, de volta do Al-Shabab, ainda não está pronto fisicamente.

Clássico

Vasco e Botafogo já se enfrentaram 371 vezes no chamado "Clássico da Amizade". O Vasco tem vantagem: 161 vitórias contra 104 do Botafogo, além de 106 empates. No último encontro, em fevereiro pelo Carioca, o Vasco venceu por 1 a 0, gol de Vegetti, com Fábio Carille no comando.



Com o oferecimento: MATURATTA É CHURRASCO E PONTO