Torcida do Arsenal protesta contra Arteta por nova compra ao Chelsea

A possível chegada de Noni Madueke ao Arsenal ainda não foi confirmada oficialmente, mas já provocou revolta entre torcedores do clube londrino. Murais nos arredores do Emirates Stadium amanheceram pichados com frases como “Fora, Arteta”, em protesto contra mais uma negociação com o rival Chelsea.

Se concretizada, a transferência do atacante inglês girará em torno de 58 milhões de euros. Madueke seria o sexto jogador contratado diretamente dos Blues desde que Mikel Arteta assumiu o comando técnico do Arsenal, em 2019. Antes dele, chegaram Jorginho, Kai Havertz, Kepa, Raheem Sterling e Willian.

A movimentação acontece em meio às tentativas do clube de fechar com Viktor Gyökeres, atacante do Sporting, em uma negociação avaliada em 65 milhões de euros fixos, mais 15 milhões por metas atingidas — uma verdadeira novela da janela de verão europeia.

Pelo lado do Chelsea, o técnico Enzo Maresca confirmou que não contará com Madueke na final do Mundial de Clubes contra o PSG, neste domingo. “O Noni está em contato com um novo clube. Acreditamos que ele deixará a equipe nas próximas horas. Ninguém o forçou a sair, foi decisão dele. Se ele está feliz, nós também estamos”, declarou o treinador.

