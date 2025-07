Swiatek atropela Anisimova com duplo 6/0 em menos de 1 hora e é campeã em Wimbledon

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem os maiores fãs de Iga Swiatek poderiam imaginar que a polonesa teria tanta facilidade para conquistar seu primeiro título de Grand Slam na grama. Em 57 minutos, ela superou neste sábado (12) a americana Amanda Anisimova com um duplo 6/0 para vencer Wimbledon e chegar a seu sexto título de Grand Slam.

É a primeira vez que uma final feminina de Grand Slam termina com um placar tão elástico desde 1988, quando a alemã Steffi Graf bateu a belarussa Natasha Zvereva na decisão de Roland Garros também com dois pneus.

Em Wimbledon, o último duplo 6/0 havia sido em 1983, na vitória da tcheca Martina Navrratilova sobre Andrea Jaeger, também dos Estados Unidos.

Swiatek segue invicta em todas as seis decisões de Slam que disputou –antes, foram quatro em Roland Garros e uma no Aberto dos Estados Unidos.

Iga Swiatek com o troféu de Wimbledon, pelo qual receberá um prêmio de 3 milhões de libras (cerca de R$ 22,6 milhões) Andrew Couldridge Reuters Uma jogadora de tênis está sorrindo enquanto segura um grande troféu prateado. Seu melhor desempenho no All England Club até então havia sido a fase de quartas de final, em 2023, quando caiu para a ucraniana Elina Svitolina. A tenista de 24 anos agora deve subir da 4ª para a 3ª posição no ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais).

Anisimova, que começou Wimbledon como nº 12, deve subir para a 7ª posição após o bom resultado em Londres, com direito a eliminação da melhor do mundo, Aryna Sabalenka, na semifinal. A americana faz a melhor temporada da carreira dois anos depois de uma pausa para cuidar de sua saúde mental –além da final inédita em Grand Slam, venceu o WTA 1000 em Doha no início de 2025.

Neste sábado, porém, demorou a entrar na partida. Com saques inseguros e muitos erros não forçados, não confirmou nenhum dos serviços no primeiro set, que terminou em rápidos 25 minutos, em 6-0 para a polonesa.

Swiatek não precisou fazer um jogo espetacular para vencer a segunda parcial e o campeonato. Apostou em jogadas seguras e acumulou pontos diante das falhas de Anisimova, que contou com o apoio da torcida e até conseguiu melhorar no set, mas não o suficiente para impedir o duplo 6/0.

Para chegar à decisão, a polonesa venceu a suíça Belinda Bencic, nº 35 do ranking, na semifinal, depois de ter derrotado a russa Liudmila Samsonova, nº 19, nas quartas, e a dinamarquesa Clara Tauson, nº 22, nas oitavas. Em toda a competição, perdeu apenas um set.

Antes de superar Sabalenka, Anisimova passou pela russa Anastasia Pavlyuchenkova, nº 50 do ranking, nas quartas e pela tcheca Linda Nosková, nº 27, nas oitavas.

Muito emocionada, a vice-campeã parabenizou Swiatek e agradeceu ao público pela torcida ao longo do torneio. "Foi uma atmosfera incrível. Vocês me carregaram durante todo o campeonato. Mesmo que tenha me faltado um pouco de gás hoje, vocês ainda me apoiaram e me colocaram para cima, muito obrigada."

Também dedicou parte de seu discurso à sua mãe. "Minha mãe se esforçou mais do que eu, honestamente. Ela é a pessoa mais altruísta que conheço, fez de tudo para eu chegar até aqui", acrescentou, às lágrimas.

"Não importa o que tenha acontecido hoje, você deve se orgulhar do trabalho que está fazendo", disse Swiatek para a americana. "Espero que joguemos muitas outras finais aqui e em outros torneios. Vocês têm o jogo para isso."

Pelo título, a polonesa leva 3 milhões de libras (cerca de R$ 22,6 milhões), enquanto o vice-campeonato garante à americana o prêmio de 1,52 milhão de libras (R$ 11,4 milhões).