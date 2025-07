Botafogo domina Vasco e vence clássico na estreia do filho de Ancelotti

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na estreia do novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, filho do treinador Carlo Ancelotti, o Glorioso venceu o clássico contra o Vasco neste sábado por 2 a 0, em confronto pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Arthur Cabral e Nathan.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 21 pontos no torneio em 12 jogos disputados, contra 13 do Vasco em 13 partidas. O Gigante da Colina fechou o sábado na 14ª colocação, apenas dois pontos de diferença do Vitória, 17ª colocado e primeiro clube dentro do Z4.

As equipes voltam a campo ainda nesta semana: o Vasco enfrenta o Independiente del Valle na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. O Botafogo recebe o Vitória no dia seguinte, no mesmo horário, pelo Campeonato Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

Vasco e Botafogo tentaram criar oportunidades em gramado ruim do Mané Garrincha, mas a primeira etapa terminou sem gols. A melhor chance do jogo aconteceu com Arthur Cabral, que finalizou e após desvio, o goleiro Léo Jardim se esticou por completo para evitar o tento do Botafogo. Ao todo, foram duas boas oportunidades pelo lado do Glorioso, enquanto o Vasco não finalizou a gol.

Na segunda etapa, o Botafogo abriu o placar logo no início e ampliou na reta final, para coroar a estreia de Davide Ancelotti. Arthur Cabral fez o primeiro gol da partida, após rebote de Léo Jardim em finalização de Rayan, enquanto Nathan ampliou após belo contra-ataque do Glorioso. Apesar do Vasco ter somado maior posse de bola, como dita o estilo de jogo do treinador Fernando Diniz, foram os visitantes que criaram as melhores chances da partida.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Matheus Carvalho) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho (Alex Teixeira); Rayan (David), Vegetti (Garré) e Nuno Moreira (GB). T.: Fernando Diniz

BOTAFOGO

John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur (Santiago Rodríguez); Montoro (Allan), Savarino (Joaquín Correa) e Arthur Cabral. T.: Davide Ancelotti

Local: Arena BRB Mané Garrincha - Brasília

Data e hora: 12 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes

VAR: Wagner Reway

Gols: Arthur Cabral, aos 3'/2ºT, Nathan, aos 34'/2ºT

Amarelos: Lucas Freitas e Garré (Vasco); Barboza e Montoro (Botafogo)