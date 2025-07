Messi marca dois e alcança feito inédito em vitória do Inter Miami

© Lusa

Lionel Messi segue imparável na Major League Soccer (MLS). No sábado (12), o craque argentino balançou as redes duas vezes na vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o Nashville, alcançando um feito inédito: foi o quinto jogo consecutivo com dois gols marcados — algo nunca feito antes na liga.

O camisa 10 abriu o placar aos 17 minutos, em uma cobrança magistral de falta — a 69ª de sua carreira —, e definiu o triunfo aos 17 do segundo tempo, após interceptar um passe do goleiro Joe Willis, driblá-lo e mandar para o fundo da rede. No intervalo entre os gols, o alemão Hany Mukhtar, ex-Benfica, empatou para o Nashville de cabeça.

Antes da partida, Messi já havia marcado dois gols nas vitórias sobre CF Montreal (4 a 2), Columbus Crew (5 a 1), New England Revolution (2 a 1) e novamente o Montreal (4 a 1), sendo agora o único jogador da história da MLS a fazer quatro ou mais "dobletes" consecutivos — e ele já soma cinco.

Com os dois gols, Messi chegou a 16 na atual temporada da MLS, liderando a artilharia, e soma ainda seis assistências em 16 partidas. Considerando toda a temporada de 2025, são 22 gols e seis assistências em 29 jogos. Na carreira, o astro já contabiliza 899 gols e 398 assistências em 1.167 partidas como profissional.

A vitória marcou o quinto triunfo consecutivo do Inter Miami, que ocupa a quinta posição na Conferência Leste com 38 pontos em 19 jogos. O líder Cincinnati tem 43 pontos, mas com três partidas a mais (22). Já o Nashville, que não perdia há 12 jogos na liga (oito vitórias e quatro empates), é o terceiro colocado, com 41 pontos em 22 partidas