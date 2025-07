Ex-jogador da Juventus recorda: "Pensei que Cristiano Ronaldo era maluco"

© Getty Images

O ex-jogador francês Blaise Matuidi relembrou com carinho sua passagem pela Juventus e destacou a convivência com Cristiano Ronaldo em entrevista ao jornal italiano Tuttosport, publicada neste sábado (13).

Matuidi, que atuou ao lado do craque português entre 2018 e 2020, contou um episódio curioso que revela o nível de dedicação de Cristiano aos treinos: "Voltamos às 2h da manhã depois de um jogo do campeonato para pegar nossos carros. Estávamos exaustos, mas mesmo assim ele convenceu o Mehdi Benatia a ir com ele até a academia para fazer um trabalho de recuperação", recordou, aos risos.

"Na hora, pensei que ele fosse maluco, mas essa é a verdade sobre Cristiano: ele nunca para. Acho que esse é o segredo do sucesso dele. Por isso ainda consegue fazer a diferença hoje", afirmou o campeão do mundo com a França em 2018.

Durante a entrevista, Matuidi também mencionou outros nomes marcantes da época em que defendeu a Juventus. "Guardo lembranças muito especiais daqueles anos. Tínhamos um grupo incrível. O mais doido? Com certeza o [Carlo] Pinsoglio. Sempre sorrindo, sempre aprontando alguma. Toda vez que me via, cantava uma musiquinha em francês. E claro, tinha o Gigi [Buffon]… um dos maiores goleiros de todos os tempos. O que eu mais admirava nele era a simplicidade", disse.

Cristiano e Jorge Jesus no Al Nassr?

A entrevista de Matuidi veio no mesmo momento em que crescem as expectativas em torno da chegada de Jorge Jesus ao Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

Com a saída de Stefano Pioli, o nome do técnico português de 70 anos ganhou força — e, segundo fontes ligadas ao clube, teve o aval direto do camisa 7. Após renovar seu contrato com cifras ainda mais altas, Cristiano teria ampliado sua influência nas decisões da equipe.

Apesar de já ter comandado o rival Al Hilal em duas passagens, Jesus estaria entusiasmado com o projeto saudita e determinado a conquistar o título nacional que ainda falta ao craque português.

Além disso, o treinador teria como meta pessoal ajudar Cristiano Ronaldo a atingir a histórica marca de 1.000 gols na carreira, ajustando o esquema tático para potencializar o desempenho do atacante.





A imprensa saudita havia adiantado que o técnico luso iria viajar para Riade na próxima semana, de forma a ser apresentado ainda antes do arranque da pré-temporada, mas não tardará em regressar a Portugal, uma vez que o Al Nassr tem um estágio agendado entre 4 e 11 de agosto.

