Chelsea dá aula, domina PSG com frieza de dupla fatal e conquista o Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea deu uma aula de futebol sobre o PSG, venceu os franceses por 3 a 0 com show de um gelado Cole Palmer no quente MetLife Stadium, nos EUA, e sagrou-se campeão do Mundial de Clubes, colocando água fria no chope de uma temporada até então perfeita dos comandados de Luis Enrique.

Palmer iniciou o atropelamento com dois gols bastante similares em um intervalo de oito minutos antes de servir João Pedro, que completou o amasso com uma cavadinha após lindo passe do companheiro. Mais de 81 mil pessoas testemunharam o show britânico em Nova Jersey.

Os ingleses, de Enzo Maresca, fecham o Mundial com apenas uma derrota no bolso - e diante de um time brasileiro: ainda pela fase de grupos, os europeus foram superados pelo Flamengo por 3 a 1.

O PSG, por outro lado, encerra a campanha com dois tropeços: além de perder para o Chelsea, o clube tomou 1 a 0 do Botafogo, ainda na etapa inicial do torneio.

A campanha do Chelsea

Chelsea 2x0 Los Angeles

Chelsea 1x3 Flamengo

Chelsea 3x0 Espérance

Chelsea 4x1 Benfica

Chelsea 2x1 Palmeiras

Chelsea 2x0 Fluminense

Chelsea 3x0 PSG

COMO FOI O JOGO

O 1º tempo do Chelsea beirou à perfeição. Atacando desde o primeiro minuto com uma trinca no meio de campo, o time inglês conseguiu escapar da pressão francesa e até chegou a ser incomodado por Doué, mas explorou seu lado direito e foi premiado a partir dos 20 minutos: Palmer, atuando mais aberto, iniciou a contagem com dois gols idênticos antes de dar um passe mágico para João Pedro aumentar de cavadinha. E o PSG? Até tentou reagir com a bola no pé, mas não conseguiu fazer uso de suas estrelas ofensivas antes do intervalo.

Na etapa final, o atual campeão da Champions League esboçou uma reação, mas era tarde demais. Mesmo mais proativo, o time parou em um inspirado goleiro Sánchez e se irritou com o "olé" dos torcedores ingleses. Resultado? João Neves ainda acabou expulso por puxar o vasto cabelo de Cucurella.

CHELSEA

Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Reece James (Dewsbury-Hall) e Enzo Fernández (Andrey Santos); Cole Palmer, Pedro Neto (Nkunku) e João Pedro (Delap). T.: Enzo Maresca.

PSG

Donnarumma; Hakimi (Mayulu), Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Doué (Gonçalo Ramos), Kvaratskhelia (Barcola) e Dembélé. T.: Luis Enrique.

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Público: 81.118

Cartões amarelos: Malo Gusto, Caicedo, Pedro Neto, Colwill (CHE); Nuno Mendes (PSG)

Cartões vermelhos: João Neves (PSG)

Gols: Palmer (CHE), aos 21 min do 1º tempo e aos 29 min do 1º tempo; João Pedro (CHE), aos 42 min do 1º tempo