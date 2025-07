Cruzeiro vence Grêmio com brilho de Kaio Jorge e cola no Flamengo

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Grêmio neste domingo por 4 a 1, em confronto pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro 2025. O artilheiro Kaio Jorge (três vezes) e o zagueiro Villalba fizeram os gols da vitória, enquanto André Henrique diminuiu.

A vitória levou o Cruzeiro a ficar na cola do líder Flamengo, com 27 pontos conquistados na segunda posição, ainda que o clube rubro-negro tenha uma partida a menos. Já o Tricolor gaúcho se manteve com 16, na 12ª colocação.

As equipes voltam a campo nesta semana: o Grêmio visita o Alianza Lima na Argentina na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro no dia seguinte, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

O Cruzeiro foi dominante na primeira etapa, com vitória maiúscula sobre o Grêmio em todas as estatísticas. Os donos da casa abriram o placar com Kaio Jorge, enquanto o defensor Villalba ampliou pouco depois, além de vencer nos chutes a gol (6 contra 1), posse de bola (54% pela Raposa) e até nos escanteios (6 do elenco mineiro e apenas um dos gaúchos). O goleiro Tiago Volpi ainda evitou uma possível goleada, fazendo pelo menos duas defesas difíceis nos 45 minutos iniciais.

Kaio Jorge brilhou mais ainda no segundo tempo, completou um hat-trick e o Cabuloso venceu a partida. Apesar do Grêmio ter diminuído o placar com André Henrique, os donos da casa foram novamente soberanos no jogo e ampliaram para uma larga vitória no duelo. Gabigol ainda marcou o quinto gol do Cruzeiro, mas o atacante estava em posição de impedimento.

CRUZEIRO

Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Bolasie); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabigol). T.: Leonardo Jardim

GRÊMIO

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Serrote), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana e Alysson (Monsalve); Cristaldo (Edenílson), Arezo (André Henrique) e Amuzu (Aravena). T.: Mano Menezes

Local: Mineirão - Belo Horizonte

Data e hora: 13 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols: Kaio Jorge, aos 24'/1ºT, Villalba, aos 32'/1ºT, Kaio Jorge, aos 8'/2ºT, André Henrique, aos 18'/2ºT, Kaio Jorge, aos 31'/2ºT

Amarelos: Kaiki, Kannemann, Christian, Lucas Silva, Gabigol (Cruzeiro); Lucas Esteves, Alex Santana (Grêmio)