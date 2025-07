Goleiro campeão brasileiro pelo Athletico-PR, Flávio morre aos 54 anos

© Reprodução- Instagram- Athletico-PR

O ex-goleiro Flávio Pantera morreu neste domingo (13), aos 54 anos, em Maceió, vítima de um câncer de próstata. Ele atuou profissionalmente entre os anos 1990 e 2013 e teve passagens marcantes por clubes como CSA, Athletico Paranaense, Vasco e Paraná Clube.

Pantera foi campeão brasileiro com o Athletico-PR em 2001. Entre 1995 e 2002, disputou 303 partidas pelo clube e conquistou outros sete títulos: a Série B de 1995, a Seletiva da Libertadores de 1999, a Copa Paraná de 1998 e quatro edições do Campeonato Paranaense (1998, 2000, 2001 e 2002). É o jogador com mais títulos da história do Athletico.

Natural de Maceió, iniciou a carreira no CSA e voltou ao clube no fim da trajetória como atleta, entre 2012 e 2013. Pelo time alagoano, também venceu dois Campeonatos Estaduais nos anos 1990. Depois de se aposentar, trabalhou como preparador de goleiros das categorias de base do CSA.

Pantera também teve passagens pelo Vasco, onde foi campeão carioca em 2003, e pelo Paraná, onde conquistou o título estadual de 2006 e disputou a Libertadores de 2007. Em 2009, venceu a Série C.

O Athletico Paranaense e o CSA se manifestaram nas redes sociais lamentando a morte do ex-atleta.