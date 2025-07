Técnico do PSG agride João Pedro após final do Mundial de Clubes; veja

© Getty

A final da Copa do Mundo de Clubes, neste domingo (13), terminou com confusão generalizada logo após a vitória do Chelsea sobre o Paris Saint-Germain por 3 a 0. Durante o tumulto, o técnico do time francês, Luis Enrique, deu um tapa no rosto do atacante brasileiro João Pedro, do Chelsea.

O desentendimento começou assim que a partida foi encerrada. Jogadores do PSG, incomodados com a comemoração do Chelsea, se aproximaram dos adversários, e a discussão teve início entre o volante Andrey Santos e o lateral Nuno Mendes. A situação rapidamente saiu do controle.

De acordo com imagens da transmissão da CazéTV, o goleiro Donnarumma reagiu de forma agressiva ao festejo de João Pedro, autor do terceiro gol da partida. A briga ganhou proporção maior quando Luis Enrique entrou no meio da confusão e agrediu o atacante com um tapa.

João Pedro caiu no gramado e precisou ser separado por companheiros. O técnico Enzo Maresca correu para afastar os jogadores do Chelsea da área de conflito. Em entrevista após o jogo, João Pedro afirmou que apenas tentou proteger o colega de equipe Andrey e criticou a postura dos adversários. “Eles não souberam perder”, disse ao sportv.

Veja o vídeo:

O título ficou com o Chelsea, que dominou a decisão e garantiu seu segundo troféu da competição. Cole Palmer foi o destaque, com dois gols e uma assistência.