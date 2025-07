Luis Enrique recusa rótulo de perdedor após vice no Mundial

© Getty Images

Após a derrota do Paris Saint-Germain por 3 a 0 para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, disputada neste domingo (13) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o técnico Luis Enrique não deixou o campo de cabeça baixa — e nem aceitou o rótulo que um jornalista tentou lhe impor.

Durante a entrevista coletiva após a partida, o treinador espanhol foi chamado de "perdedor" e imediatamente reagiu, interrompendo a pergunta com firmeza:

“Gosto muito da sua pergunta, mas... perdedor, não! Aqui não há perdedores. Há um vice-campeão. É muito diferente. Na vida, perdedores são aqueles que se rendem, que não se levantam. No esporte de alto nível, não há perdedores. Obrigado”, respondeu, em um discurso que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Confusão e mea-culpa

Luis Enrique também comentou o desentendimento que ocorreu no gramado após o apito final. O episódio envolveu o atacante João Pedro, do Chelsea, e jogadores do PSG, em meio a empurrões e clima tenso. O técnico espanhol foi acusado de agressão, mas minimizou a situação e assumiu parte da responsabilidade.

“No fim do jogo houve uma situação totalmente evitável, por parte de todos. Minha intenção foi apenas separar os jogadores. Há muita tensão e pressão nesse tipo de partida, mas é algo que deve ser evitado. Repito: minha intenção sempre foi evitar maiores consequências.”

Invencibilidade quebrada

A derrota representou mais do que o vice-campeonato para Luis Enrique. Até então, ele mantinha um histórico impecável de 11 vitórias em 11 finais disputadas por clubes. O tropeço contra o Chelsea, portanto, pôs fim à sequência 100% vitoriosa do espanhol em decisões.

O PSG, por sua vez, perdeu a chance de conquistar o quinto título da temporada 2024/25. Campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Francês, da Copa da França e da Supercopa da França, o clube parisiense viu a chance de fechar o ciclo com chave de ouro escapar diante da força do Chelsea.