Xabi Alonso comanda revolução 'milionária' no Real Madrid; entenda

© Getty Images

Álvaro Carreras é a mais recente contratação do Real Madrid, em uma negociação que custou 50 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões), consolidando mais uma aposta de Xabi Alonso para recolocar o clube merengue no caminho dos títulos. Com ele, o time já soma quatro reforços para a temporada 2025/26, dois deles utilizados no Mundial de Clubes, e o investimento total em contratações já beira os 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,32 bilhão).

Após a saída de Carlo Ancelotti, agora técnico da Seleção Brasileira, Florentino Pérez escolheu Xabi Alonso para comandar a nova fase do clube. Como toda reformulação de elenco no Real Madrid, o processo não vem sendo barato.

Antes da viagem para os Estados Unidos, o Real garantiu as contratações de Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen. Apesar de estar em fim de contrato com o Liverpool, o lateral inglês custou 10 milhões de euros (R$ 66 milhões), já que ainda tinha vínculo com o clube até o fim de junho, o que impediria sua participação no Mundial de Clubes.

Álvaro Carreras: o lateral mais caro da história a sair da Primeira Liga

A transferência de Carreras também marca um feito inédito: ele se tornou o lateral mais caro da história a sair da Primeira Liga para o exterior, após o Real Madrid pagar 50 milhões de euros (R$ 330 milhões) ao Benfica. O jovem defensor espanhol chegou vindo da Premier League, onde atuava pelo Bournemouth, que havia fixado sua cláusula de rescisão em quase 60 milhões de euros (R$ 396 milhões) um ano antes.

No setor ofensivo, o clube merengue também trouxe o promissor argentino Franco Mastantuono, do River Plate, em outra negociação fechada pelo valor da cláusula de rescisão: 63,2 milhões de euros (R$ 417,1 milhões). Com apenas 17 anos, Mastantuono foi alvo de clubes como o Benfica, mas acertou com o Real e já se integra ao elenco principal nesta temporada.

Carreras foi o quarto reforço aprovado por Xabi Alonso e também representa um investimento milionário. Apesar da tentativa do Real Madrid de convencer o Benfica a reduzir o valor, a negociação foi fechada por 50 milhões de euros, pagos de forma parcelada.

De acordo com o comunicado da SAD do Benfica enviado à CMVM, o clube português não terá despesas com intermediários, e o Real Madrid poderá reter os 5% correspondentes ao mecanismo de solidariedade. O Manchester United, por sua vez, tem direito a uma mais-valia de 20% sobre a transferência, descontados o valor total e o percentual da solidariedade.

Ao todo, o Real Madrid já desembolsou 173 milhões de euros (R$ 1,14 bilhão) em reforços nesta janela de transferências — e a promessa é de que mais contratações ainda virão. O objetivo é claro: brigar pelo título do Campeonato Espanhol e, principalmente, conquistar mais uma Liga dos Campeões na temporada 2025/26.