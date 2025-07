Jorge Jesus é anunciado como novo técnico de Cristiano Ronaldo

© Getty Images

O português Jorge Jesus, de 70 anos, foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (14) como novo técnico do Al Nassr, equipe da Arábia Saudita onde atua o atacante Cristiano Ronaldo. O contrato terá duração de uma temporada.

A confirmação foi feita pelo próprio clube em comunicado divulgado nas redes sociais:

“Jorge Jesus é o novo treinador da equipe principal do Al Nassr, com contrato válido por uma temporada. Desejamos a ele e à sua comissão técnica muito sucesso em sua jornada conosco, se Deus quiser.”

Pouco depois do anúncio, Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem de boas-vindas ao treinador em sua conta no Instagram: “Bem-vindo, Mister Jorge Jesus”, escreveu o camisa 7.

Essa será a segunda passagem de Jorge Jesus pelo futebol saudita. Nas duas últimas temporadas, ele comandou o Al Hilal, conquistando títulos e quebrando recordes. A mudança para o rival Al Nassr marca mais uma troca de clubes rivais na carreira do técnico, que já havia protagonizado movimento semelhante em Portugal ao deixar o Benfica rumo ao Sporting há cerca de dez anos.

De volta à Arábia Saudita, Jorge Jesus foi abordado por jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, antes do embarque. Na ocasião, ele admitiu que o convite de Cristiano Ronaldo foi determinante para sua decisão:

“Sem o convite do Cristiano Ronaldo, com certeza eu não estaria indo. A motivação é grande. O Al Nassr é um dos grandes clubes da Arábia Saudita. Vou tentar ajudá-lo a conquistar títulos. O Cristiano é um jogador que ganhou tudo onde passou, mas ainda não venceu na Arábia. Vamos ver se consigo ajudar. Falamos a mesma língua, somos portugueses, tudo fica mais fácil”, declarou.

Jesus também comentou sobre sua ligação com o país:

“Adoro estar na Arábia Saudita. É um país com futuro no futebol e em outras áreas. Fui feliz lá, ganhei títulos nos dois primeiros anos. Agora vou tentar vencer no terceiro.”

O treinador ainda revelou arrependimento por não ter aceitado uma proposta da seleção brasileira no passado:

“No ano passado, errei ao não aceitar o projeto da seleção do Brasil. Estava de corpo e alma no Al Hilal. Agora começo um novo projeto. Seleção de Portugal? Isso é outra história.”

Segundo apurado, o preparador físico Márcio Sampaio, que já trabalhou com Jesus em outros clubes, voltará a integrar sua comissão técnica no Al Nassr.

