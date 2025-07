Pessoa com nanismo contratada por Yamal reage: "Deixem-nos trabalhar"

© Getty Images

Um dos profissionais com nanismo contratados para animar a festa de 18 anos de Lamine Yamal, atacante do Barcelona, decidiu se pronunciar de forma anônima nesta segunda-feira (14), após a repercussão negativa envolvendo sua participação no evento.

Em entrevista à rádio RAC1, ele afirmou que não houve qualquer desrespeito ou humilhação durante a celebração e criticou a ação judicial anunciada pela Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE).

“Ninguém nos desrespeitou. Deixem a gente trabalhar em paz. Não entendo o motivo de tanto alarde. Somos pessoas comuns que escolheram essa profissão e tudo foi feito de maneira absolutamente legal. Em nenhum momento houve humilhação”, declarou.

O artista também questionou a atuação da associação, alegando que a entidade tenta impedir o trabalho de profissionais como ele sem oferecer alternativas reais de emprego ou capacitação.

“Faz anos que essas pessoas nos prejudicam. Querem proibir um trabalho do qual gostamos e, em nenhum momento, ofereceram cursos ou empregos para as pessoas afetadas. Trabalhamos como animadores. Por que não podemos fazer isso por causa da nossa condição física?”, completou.

A festa de aniversário de Yamal, realizada no sábado (13), contou com a presença de diversas celebridades e jogadores de futebol. A polêmica surgiu após ser divulgado que pessoas com nanismo haviam sido contratadas para participar das atrações do evento, o que levou a ADEE a anunciar que entrará com uma ação judicial contra o jogador por possível exploração e violação da Lei da Deficiência.

“A associação tomará medidas legais e sociais para preservar a dignidade das pessoas com deficiência, considerando que esses atos ferem não só a legislação vigente, como também valores éticos de uma sociedade igualitária e respeitosa”, afirma a nota oficial da entidade.

O animador contratado rebateu ainda diretamente a presidente da associação,

Carolina Puente:

“Essa nova presidente se sente insegura e quer acabar com todos nós. Sabemos os nossos limites e nunca os ultrapassamos. Não somos atração de circo. Dançamos, servimos bebidas, fazemos mágica… existe uma variedade de espetáculos. Só está gerando essa repercussão porque era a festa do Lamine Yamal.”

Diante da polêmica, o Ministério dos Direitos Sociais da Espanha solicitou que o Ministério Público, o Provedor de Justiça e o Gabinete de Crimes de Ódio investiguem a contratação, avaliando se houve violação legal.

Vale lembrar que Yamal já esteve no centro de outra controvérsia recentemente, ao ser visto com uma modelo de 29 anos da plataforma OnlyFans durante férias, enquanto ele ainda tinha 17 anos.