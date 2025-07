Ríos aceita abrir mão de até R$ 17 milhões para jogar na vitrine da Europa

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Richard Ríos balançou com a proposta salarial do Zenit, mas o meio-campista do Palmeiras deve priorizar o plano de atuar em uma das principais ligas europeias de olho na próxima Copa do Mundo.

O Zenit apresentou uma oferta ao jogador com até R$ 17,5 milhões a mais de salário por temporada em relação à proposta da Roma, segundo Andre Hernan e Bruno Andrade, colunistas do UOL.

Ríos não tem como primeira opção uma transferência para o futebol russo para não correr risco de ficar fora da lista da Colômbia na próxima Copa.

O jogador se valorizou ainda mais no Mundial de Clubes e tem outros clubes interessados. O Palmeiras e o estafe do jogador mantêm conversas para analisar a melhor entre todas as possibilidades.

Zenit, Roma, Inter de Milão e Porto estão na corrida para contratar o jogador. O Palmeiras não tem pressa para fechar o negócio porque quer esperar a melhor oferta e acredita que ela pode aparecer nos próximos dias.

O Palmeiras aceitou a ideia de negociar Richard Ríos neste janela, mas quer pelo menos 30 milhões de euros (quase R$ 200 milhões na cotação atual) fixos. Pela quantidade de interessados, o colombiano poderá escolher com calma o seu novo destino.

O jogador segue à disposição do técnico Abel Ferreira, mesmo com as boas chances de ser negociado. Ele deve ser titular contra o Mirassol, pelo Brasileiro, na quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Alviverde recusou uma oferta do West Ham no ano passado que variava entre 22 a 25 milhões de euros.

O Palmeiras tem direito a 70% do valor em uma negociação por Ríos. O restante é do Guarani (13,34%), Flamengo (6,66%), além do próprio jogador (10%).

A venda de Richard Ríos pode confirmar um dos melhores negócios da história do Palmeiras. O clube pagou R$ 6 milhões para tirá-lo do Guarani, e nesta terça-feira (15) ele vale quase R$ 200 milhões (mais de 3000% de valorização).