MotoGP renova com Sachsenring até 2031

O tradicional circuito de Sachsenring, palco do Grande Prêmio da Alemanha de MotoGP, seguirá no calendário do Mundial de Motovelocidade até 2031. O acordo anterior, válido até 2026, foi renovado nesta segunda-feira por mais cinco temporadas.

“É um mercado importante para a MotoGP e um evento incrível para os 250 mil fãs que comparecem ao Sachsenring ano após ano, sempre quebrando recordes”, celebrou Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, empresa promotora do campeonato.

Considerado uma das pistas mais emblemáticas do calendário da MotoGP, Sachsenring faz parte da competição desde 1998, com exceção de 2020, quando a etapa foi cancelada por conta da pandemia de Covid-19.

O primeiro-ministro do estado da Saxônia, Michael Kretschmer, também comemorou a renovação. “Apoiamos o Sachsenring porque queremos valorizar a região sudoeste da Saxônia. Será fantástico manter o Grande Prêmio da Alemanha aqui pelo menos até 2031”, declarou.

Durante o último fim de semana, o circuito estabeleceu um novo recorde de público, ultrapassando 250 mil espectadores, o que, segundo Kretschmer, demonstra “o quanto a Saxônia ama esse esporte”.

Em 2027, Sachsenring completará 100 anos de história.

No último domingo, o espanhol Marc Márquez conquistou sua nona vitória no traçado alemão — o 69º triunfo em 200 corridas. Com isso, ele está a apenas uma vitória de igualar o recorde de Giacomo Agostini, que venceu 10 vezes no circuito de Imatra, na Finlândia.