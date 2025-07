Modelo diz que Lamine Yamal pediu loiras com seios grandes em festa

© Getty / Instagram

(FOLHAPRESS) - O aniversário de 18 anos do craque do Barcelona Lamine Yamal foi no sábado (12), mas segue dando que falar. Depois de ser revelado uma suposta contratação de pessoas com nanismo como entretenimento, agora foi a vez de uma modelo ir à TV dizer que o craque queria loiras com um tamanho específico de seios na festa.

Na atração espanhola Tardear, a modelo Claudia Calvo afirmou que foi uma das convidadas do aniversário, mas que teria recusado o convite por não concordar com algumas exigências de Yamal com base apenas em atributos físicos.

Conforme relato, que também foi repercutido pela imprensa europeia, como o site português A Bola, foi pedido a ela que levasse 12 modelos com um tipo específico de corpo e cor de cabelo.

"Me pediram para ir à festa de aniversário de Lamine Yamal e ofereceram entre 10 e 20 mil euros (o equivalente entre R$ 64 mil e R$ 130 mil) para ir, mas não sei o que esperavam de mim. Estavam pedindo mulheres loiras com dimensões de peito muito específicas e não podíamos levar os nossos telefones", disse ela.

Além disso, a festa tinha temática gângster e no bolo havia detalhes como armas, balas e notas de dinheiro.

MAIS POLÊMICAS

Um grupo espanhol de direitos das pessoas com deficiência prometeu entrar com uma ação judicial contra a suposta contratação de pessoas com nanismo como entretenimento na recente festa de 18 anos do astro, condenando a prática como discriminatória.

O jovem ponta, que ajudou a Espanha a conquistar a Eurocopa no ano passado, comemorou sua maioridade numa festa grandiosa e repleta de estrelas, como Bizarrap, Bad Gyal e Quevedo, além de muitos de seus companheiros de equipe no Barça e influenciadores digitais.

A ADEE (Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas) afirmou em um comunicado que o uso de pessoas com nanismo como espetáculo na festa de Yamal perpetua estereótipos, alimenta a discriminação e mina a dignidade e os direitos das pessoas com deficiência.

O atleta não respondeu nem comentou sobre o assunto de forma oficial.