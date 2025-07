Globo bate recordes de audiência com Copa do Mundo de Clubes

© Agafapaperiapunta / iStok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de Clubes da Fifa já terminou com a vitória do Chelsea, mas os números alcançados pela TV Globo com as transmissões dos jogos ficarão marcados para sempre como um trunfo da emissora. Segundo dados, o canal atingiu 131 milhões de pessoas com os 40 jogos exibidos, além dos 63 do SporTV.

A média nacional de audiência foi a maior em dez meses. Foram 16 pontos na média diária e 15 pontos na semanal. Já a média mensal ficou em 14 pontos, o que representa a mais alta em um ano e três meses entre 7h e 0h.

O público que mais consumiu foi o de jovens entre 18 e 24 anos (35%). A partida com maior ibope na TV aberta foi Flamengo e Bayern de Munique, no dia 29 de junho, com 26 pontos no painel nacional e 38 só no Rio de Janeiro.

O jogo entre Palmeiras e Chelsea, com 27 pontos, foi o mais assistido em São Paulo, no dia 4 de julho.

