Empresário compra direitos da Arena por R$ 130 milhões e anuncia que doará ao Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O presidente do Grêmio Alberto Guerra anunciou nesta terça-feira (15) como será a mudança da gestão da Arena do Grêmio. O clube passará a ser responsável pelo espaço após a aquisição dos direitos de administração do estádio pelo empresário Marcelo Marques, que é pré-candidato à presidência do Grêmio na eleição que deve ocorrer em novembro.

O negócio total teve custo de R$ 130 milhões e foi anunciado na sexta-feira (11). Após a conclusão da aquisição, a Arena será doada ao clube. De acordo com Marques e Guerra, não haverá contrapartida.

"Foi um gesto de amor, um gesto de torcedor para torcedor e o Grêmio pode entrar em outro patamar. Não tem limites, para o Grêmio não existe o impossível", disse Marques pelas redes sociais.

"Hoje representa uma mudança de patamar no Grêmio, era aquilo que todo gremista tinha anseio, de pegar a gestão da arena, de gerir esse equipamento, aumentar as receitas e com isso poder ter um futebol mais forte", disse Alberto Guerra.

Marques é dono da Marquespan, empresa alimentícia sediada em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, e uma das maiores panificadoras do mundo.

Marques comprou R$ 80 milhões da dívida que estava sob a tutela da empresa de gestão imobiliária Revee, equivalente a dois terços do total. O outro terço da dívida já havia sido adquirido pelo Grêmio em 2024. Além disso, o empresário adquiriu R$ 50 milhões do direito de superfície da Arena.

Os trâmites para transferência da gestão se iniciaram nesta segunda-feira (14) e devem ser concluídos até o final do ano. O objetivo é que o clube gaúcho já inicie 2026 como administrador pleno do próprio estádio.

Marques disse também que o clube não deverá ter ônus com a transição e que eventuais prejuízos decorrentes da mudança contratual serão absorvidos. Segundo ele, a meta é reduzir os preços dos ingressos e aproximar o Grêmio da marca de 300 mil sócios. Ainda de acordo com o empresário, a aquisição do estádio pode gerar um lucro anual de pelo menos R$ 50 milhões ao clube.

A Arena, na zona norte de Porto Alegre, foi inaugurada em 2012 e construída pela antiga OAS, hoje grupo Metha. O contrato original previa que a administração da Arena só seria transmitida ao Grêmio em 2033, embora o clube já tivesse manifestado interesse -e iniciado tratativas- para comprar esses direitos meses após a inauguração.

