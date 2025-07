Filipe Luís corta Pedro pela segunda vez e situação do atacante se agrava

© Getty

O atacante Pedro, do Flamengo, está fora da relação de jogadores pela segunda partida consecutiva. O camisa 9 não viaja com a delegação rubro-negra para o duelo contra o Santos, nesta quarta-feira (16), pela Série A do Campeonato Brasileiro. A ausência reforça o clima de tensão entre o jogador e o técnico Filipe Luís.

A lista de convocados foi definida após o treinamento desta terça-feira (15). Além de Pedro, o atacante Michael também ficou de fora, mas por conta de dores no tornozelo esquerdo. O elenco embarca para São Paulo às 16h15 e, de lá, segue para Santos, onde enfrenta o Peixe na Vila Belmiro.

Sem Pedro, o Flamengo terá como opções no setor ofensivo Bruno Henrique, Luiz Araújo, Cebolinha, Juninho, Shola, Plata, Matheus Gonçalves e Wallace Yan.

Clima azedou

A relação entre Pedro e Filipe Luís se deteriorou nos últimos dias. Após já ter sido cortado da vitória sobre o São Paulo, o centroavante voltou a ser preterido, mesmo treinando com o grupo. Em entrevista coletiva no último sábado, o treinador foi enfático ao criticar o desempenho do jogador.

“O comportamento do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo”, afirmou Filipe Luís. “Ele rompeu com um princípio claro da comissão: a cultura de treino. Foi uma falta de respeito com o grupo. Não tive dúvida ao deixá-lo fora da relação, porque esse tipo de atitude pode contagiar.”

Segundo o treinador, os dados de desempenho físico apontaram que Pedro teve a pior performance da semana. O atleta, por sua vez, justificou o rendimento abaixo ao relatar incômodo com o vazamento de mensagens internas do clube, nas quais um dirigente teria dito que o venderia por 15 milhões de euros. Pedro também criticou o tom adotado pelo técnico, mas nem ele nem Filipe demonstraram intenção de pedir desculpas.

Atualização do departamento médico

O Flamengo também lida com baixas importantes por questões médicas. Alex Sandro trata uma lesão na coxa esquerda e segue em recuperação. Ayrton Lucas continua sob observação por conta de um ferimento sofrido contra o São Paulo. Já Erick Pulgar realiza, no Chile, o último exame após cirurgia no pé direito. Michael, que não viaja com o grupo, permanecerá no Rio de Janeiro em tratamento.

Pedro perde espaço

Nos últimos cinco jogos do Flamengo, Pedro foi titular em apenas dois. No confronto mais recente, contra o São Paulo, o técnico apostou em uma formação com Plata e Bruno Henrique revezando entre o comando de ataque e a ponta-esquerda, enquanto Luiz Araújo atuou pelo lado direito — e foi justamente desse setor que saiu o primeiro gol rubro-negro, em belo chute cruzado.

