Palmeiras quer renovar com Mayke após 'sacrifício' de Giay no Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem interesse em renovar com o lateral direito Mayke. O jogador de 32 anos já pode assinar um pré-contrato (seu vínculo com o Alviverde só vai até o fim deste ano) e tem uma proposta em mãos do Santos, para assinar por até três temporadas. Abel Ferreira não quer abrir mão do jogador, mesmo após ele perder espaço no time titular.

Giay jogou o mata-mata do Mundial no sacrifício, o Palmeiras vai ter cautela com o retorno do jogador, e isso abre espaço para Mayke. O argentino se lesionou no 1º tempo da partida contra o Botafogo, jogou os 120 minutos daquele confronto, e ainda jogou os 90 nas quartas de final contra o Chelsea. Ele será desfalque nos próximos jogos.

O Palmeiras não tem interesse em perder um jogador de graça para um rival, e Abel Ferreira acredita que a manutenção de Mayke neste meio da temporada é a melhor opção. Outra alternativa seria contratar um jogador, que ainda teria que passar por uma adaptação (o que foi um problema no ano passado), ou acelerar a promoção de Gilberto, do time sub-20, que treinou nesta semana com o elenco principal.

Mayke viu Giay se firmar no Palmeiras e perdeu a vaga no time titular. Dos 40 jogos disputados no ano até o momento, Mayke jogou 20 e apenas nove deles como titular.

O tempo de contrato pode pesar na decisão do jogador. Mayke tem 32 anos, e o Palmeiras só faz renovações curtas com atletas veteranos. O Santos oferece um vínculo mais longo, mas não tem disputado títulos.

O lateral é um dos símbolos da Era Abel Ferreira, mas sofreu com lesões nas duas últimas temporadas. Mayke disputou 318 jogos pelo clube e conquistou 12 títulos. Em maio, ele teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa e conviveu com problemas na panturrilha em 2024.

Mayke tem apenas dois jogos no Brasileiro e pode prolongar sua decisão (com sete jogos os atletas não podem mais jogar por outro clube). Ele deve ser o titular do Palmeiras na partida desta quarta-feira (16) contra o Mirassol, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras é o 5º colocado do Brasileiro com 22 pontos em 11 partidas disputadas. O líder Flamengo tem 27 em 12 jogos.

