Jogos Mundiais Universitários começam nesta quarta-feira na Alemanha

© Getty Images

Os Jogos Mundiais Universitários 2025 – FISU World University Games 2025 começam oficialmente nesta quarta-feira (16). Em sua 32a edição, a maior competição universitária do mundo será disputada na região do Reno-Rhur, no oeste da Alemanha, com a participação de aproximadamente 8.500 estudantes-atletas de 150 países. Seis cidades vão sediar os jogos: Bochum, Duisburgo, Essen, Mülheim an der Rhur, Hagen e Berlim. A capital alemã é a única que não faz parte do Reno-Rhur.

A cerimônia de abertura começa às 15h (horário de Brasília) - 20h no horário local - na Schauinsland-Reisen-Arena, casa do time de futebol MSV Duisburg. O estádio tem capacidade para 31.500 espectadores, com uma bela acústica. As principais atrações artísticas da noite serão alemães, com a apresentação da cantora Ayliva, ,da banda pop Querbeat e do hip hop de Montez.

A partir de quinta (17), a disputa começa nas 18 modalidades, que serão disputadas em 23 locais de competição. O Brasil viajou com uma delegação de 200 pessoas, e vai atrás das medalhas em 13 modalidades: atletismo, badminton, basquete, basquete 3x3 em cadeira de rodas, ginástica astística, judô natação, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia.

Há uma boa expectativa por parte da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris, como Henrique Marques do Taekwondo, o time de Basquete Masculino, com atletas que disputam o NBB, a mesatenista Sabrina Miyabara, campeã mundial sub-17 e vice-campeã mundial sub-19, além das participações no judô, natação e atletismo são algumas das esperanças de medalha. Mas este não é o único objetivo da delegação na Alemanha, como explica Alim Neto, presidente da CBDU.

“Não estamos medindo esforços. Estamos fazendo tudo para que nossos atletas tenham o melhor desempenho. Não estamos fazendo projeção de medalhas, queremos que o esporte universitário brasileiro seja bem representado. Estes atletas foram selecionados através de seletivas nacionais, das seleções brasileiras universitárias em convênio com as confederações. O melhor do nosso esporte universitário está aqui na Alemanha para representar o Brasil. Nossos atletas aqui são estudantes-atletas. Eles estão vivenciando o esporte, vendo uma nova forma de conhecer novas culturas, novos países, novas pessoas. Essa integração é muito importante dentro de uma cultura diferente", afirmou o dirigente.

Os Jogos Mundiais Universitários vão até o dia 27 de junho. Reno-Ruhr é a maior região metropolitana da Alemanha, com uma população que ultrapassa os 11 milhões de habitantes, e é conhecida como um dos principais centros universitários do país.