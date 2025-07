Algoz de Fonseca, estreante no top 20 exalta o brasileiro

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivendo o melhor momento da carreira, Flavio Cobolli fez a sua estreia no top 20 do ranking mundial um mês após ter vencido João Fonseca em Halle. O jovem italiano, que é uma das estrelas do retorno da Hopman Cup, destacou o momento do tênis brasileiro e fez elogios à promessa carioca de 18 anos.

"O Brasil tem feito um belo trabalho e isso é ilustrado nas figuras de grandes atletas como Bia Haddad e João Fonseca. No geral, há um movimento que vem gerando avanços para o tênis brasileiro faz algum tempo. Acho João impressionante! Ele bate bem forte na bola e é sempre duro de jogar contra. João é um lutador em quadra e empurra os adversários sempre até o limite. Tenho certeza de que terá uma carreira incrível e só desejo o melhor para ele", disse Flavio Cobolli, em resposta ao UOL.

ITALIANO EM ALTA

Aos 23 anos, Cobolli virou o 19º no ranking mundial após disputar em Wimbledon a sua primeira quartas de final de Grand Slam. O italiano registrou na grama inglesa a sua melhor campanha da carreira em torneio de tal calibre e foi eliminado pela lenda Novak Djokovic.

Ele saltou no ranking um mês depois de ter batido João na estreia do ATP 500 de Halle, embalado por um 2025 mágico. Em junho, Cobolli venceu o brasileiro de virada -por 5/7, 7/ 6 e 7/ 6 - e chegou até as quartas, caindo para o número 3 Zverev. Antes disso, conquistou os dois primeiros títulos na elite do circuito: no saibro de Hamburgo, em maio, e no de Bucareste, em março. Em dezembro, estava fora do top 50.

Cobolli é o representante italiano junto da top 10 Jasmine Paolini no tradicional torneio de duplas mistas. Criada em 1989 para homenagear o multicampeão australiano Harry Hopman, a competição retorna após um hiato e reúne seis países em Bari: Itália, Grécia, Espanha, França, Canadá e Croácia. O torneio, que começou nesta quarta-feira (16), está sendo transmitido exclusivamente no Brasil pela N Sports, tanto no YouTube quanto na TV fechada.

ODE AOS BRASILEIROS

Cobolli é mais uma estrela internacional em ação na Hopman a destacar a fase atual do Brasil com Fonseca e Bia Haddad. A canadense Bianca Andreescu, campeã do US Open aos 19 anos em 2019, também exaltou os números 1 do Brasil e deu conselhos ao jovem carioca -que estreará em agosto no Grand Slam norte-americano com a mesma idade.

Acho muito legal ver o Brasil crescendo no tênis com João e Beatriz Haddad. É muito divertido assistir aos dois. Já joguei com Beatriz muitas vezes e ela é uma adversária muito difícil. Um conselho que posso dar ao João é: seja você mesmo, siga os seus sonhos, o seu coração. Isso é muito importante e torna as coisas divertidas.Bianca Andreescu, ao UOL

O tênis pode ser um esporte muito sério, mas se conseguirmos manter as coisas leves às vezes, acho que isso pode ajudar bastante. E, obviamente, nunca desistir, porque sempre teremos dias ruins, mas é como encaramos a situação que importa, então encare de forma positiva e não negativa.