Palmeiras vacila, empata com Mirassol e não vence há 3 jogos no Brasileirão

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Mirassol empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (16), no Allianz Parque, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras saiu na frente com um gol de Facundo Torres, mas Chico da Costa empatou a partida para o Mirassol.

Esse é o terceiro jogo seguido do Palmeiras sem vitória no Brasileirão. Antes da parada para o Mundial, duas derrotas: 2 a 0 contra o Flamengo e 2 a 1 contra o Cruzeiro.

O time de São Paulo é o quinto colocado, com 23 pontos, enquanto o Mirassol está em 10º e soma 18 pontos.

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, mais uma vez no Allianz Parque.

Já o Mirassol joga no sábado, às 18h30, contra o Santos, estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

PALMEIRAS DÁ TRABALHO NO 1º TEMPO, MAS MIRASSOL ASSUSTA

Abel Ferreira promoveu os retornos de Raphael Veiga e Felipe Anderson ao time titular do Palmeiras após ambos atuarem pouco no Mundial. E o atacante foi um dos melhores nos primeiros 45 minutos.

Logo aos 8, Felipe obrigou Walter a fazer boa defesa na entrada da área. E depois criou outra jogada importante, que Veiga terminou finalizando muito mal.

O Mirassol não deu um chute sequer ao gol de Weverton, mas levou perigo pelo lado direito com Lucas Ramon. Aos 2 minutos, Fuchs quase marcou um gol contra após cruzamento do lateral direito, e aos 17, mais uma vez em uma descida do lateral, Gómez teve que salvar de carrinho um chance clara de gol.

A equipe de Abel Ferreira teve um bom volume ofensivo, com 9 finalizações, mas pecou na pontaria (só dois chutes ao gol).

PALMEIRAS FAZ GOLAÇO, MAS VACILA E LEVA EMPATE

O Palmeiras voltou para a etapa final querendo mais o jogo e logo aos 9 minutos conseguiu a vantagem no placar com um golaço: Veiga deu uma assistência de letra, e Facundo empurrou para as redes.

O time da casa tinha o jogo controlado, mas em uma desatenção na bola parada acabou sendo castigado. Aos 26, Neto Moura cruzou bola na área, João Victor apareceu sozinho na segunda trave e tocou de cabeça para o meio. Chico da Costa apareceu livre e só empurrou para empatar a partida.

Abel Ferreira promoveu a estreia de Ramón Sosa, terceiro reforço mais caro da história do clube, mas os poucos mais de 15 minutos em campo não foram o suficiente para mudar o resultado.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Maurício); Facundo Torres (Ramón Sosa), Felipe Anderson (Allan) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Yago Felipe (Chico da Costa) e Gabriel (Matheus Bianqui); Alesson (Negueba) e Edson Carioca (Chico Kim). Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 38.896

Renda: R$ 2.115.948,15

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Gols: Facundo Torres, aos 9 minutos do 2º tempo (PAL) e Chico da Costa, aos 26 minutos do 2º tempo (MIR)

Cartões amarelos: Flaco López (PAL); Danielzinho, Yago Felipe e Neto Moura (MIR)