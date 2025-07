Ciclista de 19 anos morre após cair e bater com cabeça em prova

© Getty Images

O mundo do ciclismo está em choque com a morte de Samuele Privitera, ciclista italiano de apenas 19 anos. Tudo aconteceu em plena primeira etapa do Giro Val de Aosta, ocorrida na terça-feira, na Itália, quando o ciclista da equipe Hagen Berman Jayco caiu, perdendo o capacete e batendo contra um portão de um casa, revela a Gazzetta dello Sport esta quinta-feira (17).

Com um grande ferimento na cabeça, Samuele Privitera também entrou em parada cardíaca ainda no chão e foi socorrido rapidamente pelos médicos. O jovem ciclista foi reanimando e levado para o hospital, ficando com prognóstico reservado. No entanto, e horas depois depois de ter sido internado, chegou a pior das notícias: Samuele Privitera não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo durante a noite de ontem.

A Gazzetta dello Sport garante, ainda, que no momento em que caiu Samuele Privitera estaria circulando a uma velocidade de cerca de 70km/h, sendo que outro ciclista também teria caído e ficado com uma fratura na clavícula.

"As ambulâncias que acompanhavam a prova apareceram imediatamente e o médico percebeu de imediato a gravidade da situação e chamou o 112 para a reanimação. Estamos tristes com o que aconteceu, mas acreditamos que fizemos todo o possível para garantir a segurança dos atletas", explicou Filippo Borrione, diretor da prova, em declarações ao mesmo jornal.

O Giro Val de Aosta é uma prova que decorre entre Itália, Suíça e França e destina-se aos ciclistas com idades inferiores a 23 anos.

A reação da Hagen Berman Jayco

A Hagen Berman Jayco já reagiu à tragédia, lamentando a perda do "querido amigo Samuele Privitera" e fazendo um pedido especial.

"É com o coração muito pesado que compartilhamos as notícias que ninguém na nossa comunidade jamais quer ouvir. O nosso ciclista, companheiro de equipa e querido amigo, Samuele Privitera, morreu após a corrida de ontem no Giro Val d'Aosta. Samuele foi e sempre será a vida e a personalidade desta equipe. Esta equipe sempre foi uma pequena família, e momentos como este são inimagináveis. Ele era insubstituível", pode ler-se na nota oficial, que prossegue.

"A sua alegria, o seu espírito, a sua gentileza, sempre foram uma luz brilhante para qualquer sala ou corrida em que ele estivesse envolvido. Perdê-lo é devastador. Pessoalmente, estou a lutar para expressar a tristeza que sinto, mas sou profundamente grato por cada momento que compartilhamos com ele e pela alegria que ele trouxe para nossa equipe todos os dias. Ele amava a bicicleta, amava sorrir, amava rir, mas, acima de tudo, amava a sua família e os seus companheiros de equipe. Por favor, mantenham a família e os amigos de Samuele em seus pensamentos e orações enquanto nos próximos dias. Em nome de todos da Hagens Berman Jayco, obrigado por estarem conosco e honrarem a memória de Samuele", concluiu a Hagens Berman Jayco, em uma nota de pesar assinada por Axel Merckx.