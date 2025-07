Jovens viram opção de Filipe Luís para quebra-cabeça no ataque do Flamengo

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Filipe Luís indicou que há um caminho para utilizar dois jovens da base em meio à busca por soluções e, não desvinculado, ao momento de dúvidas no setor ofensivo do Flamengo.

Wallace Yan e Matheus Gonçalves aparecem no radar para o quebra-cabeça do ataque rubro-negro, enquanto a situação de Pedro é uma incógnita, Juninho não ainda não engrenou e, contra o Fluminense, Bruno Henrique está suspenso.

Wallace aproveitou bem as chances que teve na Copa do Mundo de Clubes e caiu nas graças da torcida. Desde então, vem tendo oportunidades - atuou contra o São Paulo e Santos na retomada do calendário brasileiro.

O Wallace tem entrado muito bem, correspondido sempre que precisamos e em diversas posições. Tem gol, tem assistência e luta pela equipe. Sempre contamos com ele Filipe Luís, em entrevista coletiva

Matheus, por outro lado, vem jogando pelo sub-20. Em busca de mais minutos em campo, esteve perto de se transferir para o Cruzeiro, mas a negociação não foi concretizada, e ele disse querer "trabalhar para conquistar espaço dentro de campo".

"O Matheus era uma opção de banco e, no momento que tomamos o gol, eu só tinha mais uma substituição e optei por colocar o Juninho para ter dois atacantes na área, porque a gente ia chegar mais por fora, porque o Santos ia se fechar por dentro", explicou Filipe Luís.

Muito nobre da parte do Matheus querer jogar. Essa semana ele treinou quase a semana toda com o sub-20, é um menino que sempre treina bem. Agora, com essa sequência, ele vai ter oportunidades para poder demonstrar no campo Filipe Luís, em entrevista coletiva

O Flamengo chegou a ir ao mercado para reforçar o ataque e se aproximou de acerto com o irlandês Mikey Johnston, que atua pela ponta-esquerda, mas a transação foi vetada pelo presidente Bap. "O relatório médico no clube de lá diz que ele está apto para jogar 1.800 minutos ao ano. Quanto já jogou esse ano? 900. Então, eu vou trazer um jogador para jogar 900 minutos quando eu ainda tenho que jogar 4 mil? São escolhas que você tem que fazer", disse, à FlamengoTV.

Contra o Fluminense, Filipe Luís não poderá contar com Bruno Henrique, que vem atuando como referência no ataque e está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Ainda não se sabe se Pedro será relacionado após dois jogos fora da lista -em meio às críticas públicas do treinador e resposta em nota oficial.

FILIPE LUÍS ESTUDA ALTERNATIVAS

O treinador admitiu que a o setor ofensivo do Flamengo teve atuação abaixo da esperada contra o Santos e que a comissão técnica vai estudar soluções para o caso de adversários com sistemas defensivos mais fechados.

"Eles tentaram pressionar no começo do jogo, e conseguimos sair bem. Acabamos dominando e defendendo com a bola. Mas concordo que, no terço final, foi onde faltou mais agressividade para finalizarmos as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar cruzamentos, chutar de fora da área ou até mesmo o um contra um em um time que estava tão bem defensivamente", avaliou.

"Tentei no primeiro tempo já trocar o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, porque o Luiz ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Mesmo assim, o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos. Criamos esse volume, mas não conseguimos converter em chances de gol. Vamos analisar o que podemos fazer de diferente para superar esse tipo de defesa."