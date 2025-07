Carrillo é fundamental em posição que o Corinthians precisa de reforço

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - André Carrillo se mostrou mais uma vez fundamental para o esquema tático do Corinthians, na vitória sobre o Ceará por 1 a 0, pelo Brasileirão. O peruano saiu do banco de reservas e deu a assistência para Talles Magno marcar o único gol da partida.

CARRILLO 'TAPA-BURACO' NA PONTA

Carrillo reforçou sua relevância no sistema de jogo de Dorival Júnior, especialmente em um setor ainda necessitado no time: a ponta direita. Polivalente, o meia consegue transitar pelas alas do campo e também jogar infiltrado. Vale ressaltar que ele iniciou a carreira sendo atacante.

O meia começou no banco de reservas, algo que tem acontecido com frequência por questões físicas. Em Fortaleza, a decisão de poupá-lo por 45 minutos foi tomada pelo treinador em conjunto com o departamento físico.

Mesmo entrando após o intervalo, Carrillo fez diferença no momento da partida em que o elenco precisava de lucidez ofensiva e não conseguia criar chances claras. Por fim, o gol de Talles Magno surgiu de jogada que foi treinada à exaustão durante a pausa da Copa do Mundo de Clubes.

"Ele entrou num momento importante, em que estávamos precisando de um fôlego novo. É um jogador de jogadas coordenadas, organizadas, e executou uma função muito importante nesta quinta-feira (17). Foi fundamental na definição do nosso resultado, não só pela jogada de aproximação com o Garro, a troca de passes, infiltração, como também pelo movimento que foi feito pelo [Talles] Magno. Um movimento que trabalhamos exaustivamente nesse último período de treinamentos", disse Dorival Júnior, após vitória do Corinthians sobre o Ceará por 1 a 0.

A versatilidade do peruano, que ao longo da carreira atuou pela ponta direita -posição sem um titular absoluto no elenco-, surge como solução para a carência do grupo mais uma vez. Ele tem sido polivalente diante das dificuldades do Timão no mercado, desde que chegou ao clube.

"Eu sempre joguei de ponta direita. Agora, talvez por causa da velocidade, jogo mais no meio, mas ainda entendo esse estilo quando jogo mais por fora. Posso jogar pelo meio e pelas alas. Estou pronto para ajudar o professor", disse André Carrillo, ao Prime Video.

Além da situação física de Carrillo, Dorival também teve que lidar com desfalques importantes no setor ofensivo. Memphis Depay, Yuri Alberto e Ángel Romero nem sequer viajaram com o elenco, o que limitou as opções para o jogo. Com isso, a dupla de ataque titular foi formada por Talles Magno e Gui Negão.

Nesse contexto, Dorival Júnior voltou a demonstrar preocupação com a limitação do elenco. Após a derrota para o RB Bragantino, ele já havia ressaltado a importância de reforços.

"O Corinthians precisa de mais peças. Não vou repetir isso à exaustão, mas é importante sermos leais com o torcedor. Ele precisa saber o momento que o clube vive e as dificuldades enfrentadas. Estamos trabalhando para buscar soluções internamente", falou Dorival.