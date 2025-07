Abel cita 'calcanhar de Aquiles', mas Palmeiras mostra mais problemas

© Getty Images

FSÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira afirmou após o empate do Palmeiras com o Mirassol que o "calcanhar de Aquiles" da equipe é desempenho em casa no Brasileirão: a equipe é o 17º na tabela de classificação como mandante com apenas 8 de 18 pontos disputados (só na frente de Vitória com 8, Fortaleza com 7 e Sport com 2; os três estão no Z4).

Vamos analisar os jogadores para voltar a fazer o que sempre fiz no Palmeiras: achar soluções, ao menos em casa, para melhorar. É nosso calcanhar de Aquiles. Fora está muito bem, mas dentro de casa isso não pode acontecer Abel Ferreira

Mas esse não é o único problema do Alviverde, que chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória na competição e mostrou que tem mais questões a resolver.

O QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO NO PALMEIRAS

A eficácia mais uma vez voltou a ser problema (ela já persegue o time há muito tempo). O Palmeiras finalizou 16 vezes (3 no gol) no jogo contra o Mirassol e não conseguiu alcançar a vitória. Enquanto o time visitante deu um único chute no gol, e foi o suficiente para o empate. Nos dados da própria comissão técnica, o Palmeiras precisa de sete finalizações para conseguir um gol.

"Sabemos que estamos com dificuldade para fazer gol. Estamos com média de sete finalizações para um gol", disse Abel Ferreira.

Além do problema com a eficácia, o Palmeiras precisa encontrar rápido um ataque ideal após a saída de Estêvão. O trio escolhido contra o Mirassol foi Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Facundo marcou o gol, e Felipe foi um dos destaques do 1º tempo, mas Vitor Roque segue com problemas para apresentar boas atuações (ele completou o 10º jogo sem balançar as redes).

"Ele [Vitor Roque] tem que assumir de que está numa fase má e só tem que fazer uma coisa: continuar a trabalhar. Tem 20 anos. A gente sabe. Eu acho que, às vezes, a sensação que eu tenho neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas" - Abel FerreiraFragilidade defensiva. Enquanto o ataque sofre para marcar gols, o Mirassol precisou de apenas um chute para furar a defesa palmeirense. A equipe não conta com Giay (entorse no joelho direito) e Murilo (lesão na coxa esquerda), ambos titulares, e ainda precisa fazer ajustes.

"Pressão nos adversários jogando em casa. O Mirassol terminou o 1º tempo com 50% da posse de bola e teve momentos de muito perigo apesar de não conseguir finalizar. O Palmeiras não conseguiu sufocar a equipe visitante. Não conseguimos colocar pressão no adversário, algo que temos que melhorar. Sobretudo nos inícios dos jogos em casa. O adversário não pode ter tanto a bola", disse.

Abel prometeu que o time vai melhorar após a partida. Ramón Sosa, terceiro reforço mais caro da história do clube, acabou de estrear, e a equipe precisa encontrar uma nova forma de jogar sem Estêvão, que assumiu o protagonismo da equipe desde o meio do ano passado.

Vamos trabalhar, vamos melhorar e temos mais margem para melhorar e trabalhar

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, mais uma vez no Allianz Parque.

