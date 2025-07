PSG anuncia brasileiro de 19 anos que conciliou Palmeiras e São Paulo

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG oficializou a contratação do goleiro brasileiro Renato Marin, de 19 anos, que estava na Roma e teve passagens simultâneas nas categorias de formação de Palmeiras e São Paulo.

Renato Marin assinou com o atual campeão europeu até 2030. O jogador, da safra de 2006, vai defender o seu segundo time na Europa. Ele já havia acertado um pré-contrato com o PSG em fevereiro.

O goleiro brasileiro estava na Roma e chega sem custos. Ele estava no clube desde 2020, quando se mudou com a família para a Itália para defender o gigante do país. Fez sua estreia pela equipe sub-17 dois anos depois.

Renato fez parte de sua formação nos rivais Palmeiras e São Paulo antes de deixar o país. Natural da capital paulista, ele se dividiu dos 11 aos 13 anos entre o futsal do Palmeiras (como jogador de linha) e o tome de campo do Tricolor, atuando debaixo do gol.

Ele soma convocações para a seleção italiana sub-19. Com dupla nacionalidade, ele fez sua primeira partida representando a equipe juvenil da Azzurra em 2023, e no ano passado disputou a Eurocopa da categoria

"Estou muito feliz por me juntar a esta grande equipe, é uma oportunidade incrível para mim, um sonho que se torna realidade. Darei o meu melhor por eles e pelos torcedores", disse Renato ao site do PSG.

