Cruzeiro usa dupla infernal, castiga Flu no adeus de Arias e vira líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro contou com uma noite iluminada da sua dupla mortal, venceu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, e assumiu a liderança do Brasileiro na 14ª rodada.

Fabrício Bruno abriu o placar após cobrança de escanteio. A dupla "arco e flecha" funcionou cinco minutos depois - Matheus Pereira serviu Kaio Jorge, que fez o segundo da Raposa ainda no primeiro tempo.

Kaio Jorge chegou a 12 gols no Brasileirão e ampliou vantagem na artilharia. Matheus Pereira, que deu duas assistência no jogo, chegou a cinco na competição e se isolou como o principal garçom.

O jogo foi o primeiro do Fluminense após o fim do Mundial e deve ter marcado a despedida de Arias. O meia-atacante tem acerto encaminhado com o Wolverhampton, da Inglaterra, e teve o nome bastante aplaudido pela torcida antes do duelo.

O Cruzeiro chegou aos 30 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. A equipe mineira contou com tropeços de Flamengo e Bragantino na rodada. O Fluminense, por outro lado, permaneceu com 20 e é o sétimo colocado.

As duas equipes voltam a campo no domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro recebe o Juventude, às 16h (de Brasília), e o Fluminense encara o Flamengo, às 19h30.

COMO FOI O JOGO

O Cruzeiro foi mortal no primeiro tempo. Enquanto o Fluminense tentou cadenciar mais as jogadas e trocar passes, a equipe mineira resolveu logo os seus lances -e teve resultado. Mais perigoso, o Cruzeiro abriu o placar em cobrança de escanteio e fez o segundo cinco minutos depois, em contra-ataque. A derrota parcial causou vaias da torcida do Fluminense no Maracanã na ida para o intervalo.

O Fluminense martelou no segundo tempo, mas não teve sucesso. A equipe da casa foi dominante do início ao fim na etapa final, porém não conseguiu sair do quase. Quando Cássio ou a defesa do Cruzeiro não conseguiram salvar, a bola explodiu na trave (três vezes). Em vantagem, o time mineiro se fechou na defesa e quase não pisou no campo de ataque.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê); Martinelli (Lima), Hércules e Nonato (Serna); Soteldo (Keno), Arias e Cano (Everaldo). T.: Renato Gaúcho

CRUZEIRO

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Jonathan) e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabigol). T.: Leonardo Jardim

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Gols: Fabrício Bruno (29'/1°T), Kaio Jorge (34'/1°T)

Cartões amarelos: Martinelli (FLU), Cássio, Marquinhos (CRU)