Carrascal ocupa lacuna antiga no Fla e ajuda Arrascaeta a ter mais descanso

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Carrascal ocupa uma lacuna com a qual o Flamengo conviveu nas últimas temporadas: um reserva para Arrascaeta.

A "função" teve diversos nomes e foi motivo de dor de cabeça aos treinadores em algumas ocasiões. Não à toa, era um dos objetivos da diretoria ao avançar no mercado da bola.

Presente em convocações da seleção colombiana, Carrascal chega para ser o jogador que vai poder revezar com o camisa 10 - e também atuar pelas pontas, caso necessário.

A contratação também tem o objetivo de dar novas opções táticas a Filipe Luís e que "permita ao Arrascaeta ter mais descanso", como disse o diretor José Boto em recente entrevista ao O Globo.

Arrascaeta, em 2023, por exemplo, sofreu com uma pubalgia que ocasionou uma queda de desempenho. No ano seguinte, acusou um problema no joelho e admitiu estar "jogando no sacrifício".

"Esses últimos jogos eu tenho usado uma proteção no joelho. Vou ter que fazer uma limpeza no fim da temporada. Estou tentando aguentar, é muito importante estar em campo. Atrapalha, sobrecarrega os demais músculos. É difícil, mas fazemos nosso melhor junto ao departamento médico para estar em campo", disse, na ocasião, à TV Globo.

A caminhada de Arrascaeta no Flamengo começou sendo opção a Diego Ribas, sob o comando de Abel Braga. O uruguaio conquistou mais espaço com Jorge Jesus para não sair mais do time.

Dono da posição quando Arrascaeta chegou à Gávea, Diego teve uma grave lesão em 2019 e, em 2021, passou a atuar como segundo volante. Os treinadores que passaram pelo Rubro-Negro fizeram testes e até improvisaram na função de camisa 10. Everton Ribeiro, Vitinho e até De la Cruz foram utilizados por ali.

Recentemente, o que mais se aproximou de cumprir tal papel foi Carlos Alcaraz, mas a passagem pelo Rubro-Negro foi curta - foi anunciado em agosto do ano passado e vendido em maio - e sem o brilho esperado.

O próprio Filipe Luís já admitiu a necessidade de um nome para ocupar a posição na ausência do uruguaio. Na ocasião, Arrascaeta havia sido desfalque no clássico com o Botafogo.

Carrascal vai ser o segundo reforço do Flamengo neste meio do ano. O volante Jorginho foi anunciado pouco antes da Copa do Mundo de Clubes. As posições eram as prioridades, mas a diretoria mantém a análise no mercado por possíveis reforços.

O time perdeu dois jogadores titulares nas últimas semanas - Gerson foi para o Zenit, da Rússia, e Pulgar fraturou o pé direito.