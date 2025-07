Filipe Luís foi alvo de time alemão, mas preferiu títulos no Flamengo

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No que dependesse da diretoria do Bayer Leverkusen, a reta final da carreira de Filipe Luís como jogador seria completamente diferente. E não necessariamente teria o Flamengo nela.

A delegação do clube alemão está no Rio de Janeiro, hoje faz um amistoso contra o sub-20 no Flamengo na Gávea e tem uma admiração de longa data por Filipe Luís. Tanto que tentou contratá-lo em 2019.

Não deu certo, como a história já mostrou. Filipe optou pelo Flamengo, porque poderia conquistar títulos ali.

"Naquela época, não estávamos no nível que estamos agora, como clube. Nós nos desenvolvemos muito. O Atlético de Madri era um dos times no topo da Europa. Crescemos a esse nível. Naquela época, não foi possível", disse o diretor esportivo do clube alemão, Simon Rolfes.

O dirigente é ex-volante da seleção alemã e pretende encontrar Filipe na passagem pelo Rio. A delegação vai ao Fla-Flu domingo, no Maracanã.

Rolfes foi quem conversou diretamente com Filipe Luís na época em que o Bayer queria contratá-lo. Foi a Madri e tudo.

"Tivemos um ótimo almoço em Madri na época, mas ao fim das contas não conseguimos assinar", lembra.

Filipe já tinha em mente, segundo Rolfes, o futuro como treinador. Mas àquela altura, com 34 anos, ainda queria conquistar coisas em campo.

"Ele disse que queria ir para um clube para ganhar troféus, títulos. No Flamengo, ele conseguiu vários. Eu disse que queríamos sucesso também. Que precisávamos de jogadores como ele para guiar os mais jovens. Levou mais tempo para nós, mas conseguimos", completou o dirigente do Bayer, referindo-se ao título alemão da temporada 2023-2024, sob o comando de Xabi Alonso.

Filipe, em 2019, chegou ao Flamengo para conquistar a Libertadores e o Brasileirão. No total de cinco temporadas, foram dez títulos. E, depois, veio a ponte para a carreira como treinador.

"Ele tem conhecimento de futebol, tem experiência no futebol europeu, é um cara ambicioso", descreve Rolfes, prevendo sucesso de Filipe na carreira à beira do campo.

Se a escolha de Filipe Luís fosse diferente naquela ocasião, o efeito dominó na linha do tempo dele, do Leverkusen e do Flamengo seria inegável.

