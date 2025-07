São Paulo anuncia Gonzalo Tapia, atacante chileno emprestado do River

© Divulgação- SPFC

Em meio a uma fase instável no Campeonato Brasileiro, o São Paulo oficializou nesta sexta-feira (18) a contratação do atacante Gonzalo Tapia, de 23 anos. O jogador chega por empréstimo do River Plate até junho de 2026, com opção de compra fixada em contrato.

Chileno, Tapia foi revelado pela Universidad Católica, onde conquistou duas edições do Campeonato Chileno e duas Supercopas nacionais, entre 2020 e 2021. Na atual temporada, transferiu-se para o River, mas teve poucas oportunidades: somou apenas sete jogos e nenhum gol marcado. A busca por mais tempo em campo motivou a vinda ao futebol brasileiro.

“Estou muito feliz e emocionado. Quando me procuraram, não tive dúvida. O São Paulo é o maior do Brasil, e vou sempre me doar ao máximo pelo clube”, afirmou Tapia, ao site oficial do Tricolor.

Com passagens pelas seleções de base do Chile, o atacante disputou torneios como o Sul-Americano Sub-15 e a Copa do Mundo Sub-17, além do Pré-Olímpico de 2024. Já pela seleção principal, atuou em três partidas pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

O presidente Julio Casares explicou que a contratação faz parte de uma reestruturação ofensiva pedida pelo técnico Hernán Crespo. “O ataque era uma das posições que exigia mais alternativas. Já mapeávamos nomes, e o Tapia se encaixa no perfil técnico e financeiro que buscávamos”, disse.

O diretor de futebol, Carlos Belmonte, destacou que o clube já monitorava o jogador antes mesmo da ida ao River. “Retomamos o interesse com a chegada do Crespo. Procuramos o River, com quem temos boa relação, e conseguimos viabilizar a negociação”, afirmou.

Tapia é capaz de atuar pelas pontas ou centralizado, como segundo atacante. No São Paulo, tentará reforçar o setor ofensivo em um momento delicado: o clube soma cinco jogos sem vitória no Brasileirão e ocupa a 16ª colocação, a apenas uma posição da zona de rebaixamento.

O time volta a campo neste sábado (19), às 21h, no MorumBIS, contra o Corinthians, em clássico válido pela 15ª rodada da Série A. O meia-atacante Lucas Moura segue fora, desfalque confirmado para o Majestoso.