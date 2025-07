Número de treinadores portugueses no Brasil nos últimos anos surpreende

© Getty

Nos últimos anos, o mercado do futebol brasileiro tem chamado a atenção de muitos técnicos portugueses. O sucesso de alguns nomes à frente de grandes clubes fez com que o Brasil se tornasse uma espécie de vitrine para os profissionais vindos de Portugal, que hoje somam ao menos 23 treinadores com passagens por equipes brasileiras.

Alguns ainda estão em ação por aqui, outros seguiram novos rumos, mas todos marcaram sua trajetória no competitivo cenário do futebol nacional.

Percorra a galeria e recorde os nomes portugueses que deram e ainda dão que falar.