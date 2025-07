Raphinha aparece de visual novo e é comparado a Ronaldinho Gaúcho

© Getty

O atacante Raphinha chamou atenção nesta semana ao se reapresentar para a pré-temporada do Barcelona com um novo visual: cabelos mais compridos e uma bandana, o que logo gerou repercussão nas redes sociais.

O novo look não passou despercebido pelos torcedores do atual campeão espanhol, que rapidamente começaram a compará-lo a Ronaldinho Gaúcho — ídolo do Barça entre 2003 e 2008, com 94 gols e 32 assistências em 207 partidas. O ex-camisa 10 ainda conquistou duas Bolas de Ouro, em 2004 e 2005.

A semelhança levantou expectativas entre os fãs de Raphinha, que teve uma temporada brilhante em 2024/25: marcou 34 gols e deu 22 assistências em 57 jogos. Com esses números impressionantes, o jogador de 28 anos — que já passou por Vitória de Guimarães e Sporting — entra forte na briga pela Bola de Ouro, ao lado do jovem talento Lamine Yamal, seu companheiro de equipe.