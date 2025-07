Morre José Maria Marín, ex-presidente da CBF, aos 93 anos

© Getty Images

Na madrugada deste domingo (20), morreu José Maria Marin, aos 93 anos, em São Paulo. O ex-presidente da CBF passou mal em casa e chegou a ser socorrido no Hospital Sírio-Libanês, mas não resistiu. O velório e enterro acontecerá na parte da tarde na capital paulista e será fechado para familiares e amigos.

José Maria Marin foi advogado, vereador e deputado estadual por São Paulo entre as décadas de 1960 e 70 e chegou a governar o Estado em 1982 quando Paulo Maluf foi disputar eleições.

Marin presidiu a Federação Paulista até 1988 e chefiou a delegação brasileira na Copa do Mundo de 1986, no México. O advogado ficou no comando da CBF entre 2012 e 2015 após a renúncia de Ricardo Teixeira.

Em 2015, José Maria Marin chegou a ser preso na Suíça em uma operação do FBI, dos Estados Unidos, em investigação de corrupção na Fifa. O brasileiro foi levado aos EUA, onde foi julgado e condenado à prisão. Ele voltou ao Brasil em 2020, libertado durante a pandemia de Coronavírus.