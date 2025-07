Abel Ferreira confirma saída de Richard Ríos: "Me disseram que está fora"

© Getty Images

O técnico Abel Ferreira confirmou, neste domingo (20), que o colombiano Richard Ríos está de saída do Palmeiras. O meio-campista, que se destacou nos últimos meses com a camisa alviverde e chegou à seleção de seu país, deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Benfica, de Portugal.

Em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, Abel relatou ter sido informado pela diretoria da saída do jogador:

— O Anderson Barros [diretor de futebol] me ligou às 10h30 da manhã e disse: "Está fora", contou o treinador português, que destacou o crescimento de Ríos sob seu comando.

— O trabalho dele e nosso o levou à seleção. Ele se destacou no Mundial de Clubes e pôde escolher o clube que queria. É explosivo, agressivo, impressiona nas arrancadas — elogiou.

Apesar de não ter sido relacionado para a partida, Richard Ríos esteve no Allianz Parque, onde se despediu discretamente da torcida, tirando fotos e assinando camisas. No campo, o ex-gremista Hulk quase estragou a festa palmeirense ao marcar dois belos gols, mas o Verdão segurou o resultado e venceu por 3 a 2.

Negócio histórico com o Benfica

Segundo o jornal português A Bola, o Benfica vai pagar 27 milhões de euros (cerca de R$172,8 milhões) pelo volante colombiano, valor que será parcelado em três vezes. Desse total, 21,6 milhões de euros (aproximadamente R$138,2 milhões) vão para o Palmeiras; Flamengo e Guarani, ex-clubes de Ríos, receberão 1,8 milhão (R$11,5 milhões) e 3,6 milhões de euros (R$23 milhões), respectivamente. O montante representa o investimento mais alto da história do clube português, superando os 25 milhões pagos por Orkun Kokçu, em 2023 (R$160 milhões, na cotação atual).

O contrato com o jogador será válido por cinco temporadas. O acordo não inclui metas por desempenho nem bônus futuros.

Antes do acerto com o Benfica, o FC Porto chegou a manifestar interesse, mas não conseguiu cobrir a pedida palmeirense. A Roma também esteve na disputa, mas acabou contratando o marroquino Neil El Aynaoui, abrindo caminho para os encarnados, que contaram com o entusiasmo de Ríos após uma videochamada com Rui Costa, presidente do Benfica.

Richard Ríos será o quarto reforço do Benfica nesta janela de transferências, ao lado de Amar Dedic, Rafael Obrador e Enzo Barrenechea.