Respiro dura pouco, e Santos terá trinca de confrontos diretos contra Z4

© Santos Futebol Clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos voltou a tropeçar, religou o alerta no Brasileiro e terá três jogos seguidos contra adversários diretos para tentar escapar da zona perigosa da tabela.

O RETORNO DO DRAMA

O Peixe pagou caro pelo resultado e voltou ao Z4 após três rodadas. O Alvinegro praiano havia escapado ao vencer o Fortaleza na 12º rodada, seguiu fora mesmo com o clássico adiado com o Palmeiras e até respirou mais aliviado após bater o Flamengo, mas retornou após ser atropelado pelo Mirassol no último final de semana.

O time comandado por Cléber Xavier caiu quatro posições e está em 17º na tabela. Três dos rivais que estavam atrás venceram (Inter, São Paulo e Vitória) e o ultrapassaram, enquanto o Vasco passou à frente no critério de desempate, já que igualou os 14 pontos ao empatar seu duelo e se aproveitou do saldo do Santos ter despencado com a derrota por 3 a 0.

Os próximos compromissos serão logo três confrontos diretos na briga contra o rebaixamento -sendo dois deles em casa. O Peixe encara, em sequência, Inter (12º), Sport (20°) e Juventude (18º). Desses duelos, apenas o do Sport será longe da Vila.

O Santos, por outro lado, encerra o primeiro turno diante de uma pedreira: o líder Cruzeiro. Neste momento, 19 pontos separam os dois times na tabela, mais do que a própria pontuação do Peixe.

A equipe de Neymar e companhia ainda terá todo o returno para evitar repetir o drama de 2023, ano da primeira queda da história do clube. No entanto, a campanha do time até aqui é pior que a do ano do rebaixamento.*

JOGOS DO SANTOS ATÉ O FIM DO 1º TURNO

Inter, em casa (16ª rodada)

Sport, fora (17ª rodada)

Juventude, em casa (18ª rodada)

Cruzeiro, fora (19ª rodada)

COMO ESTÁ A TABELA

10) Corinthians: 19 pontos

11) Ceará: 18 pontos

12) Inter: 17 pontos

13) Grêmio: 17 pontos

14) São Paulo: 16 pontos

15) Vitória: 15 pontos

16) Vasco: 14 pontos

17) Santos: 14 pontos

18) Juventude: 11 pontos

19) Fortaleza: 11 pontos

20) Sport: 3 pontos