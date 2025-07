Permanência de Luciano para 2025 dividiu São Paulo e teve veto de Casares

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Luciano quase deixou o São Paulo no final de 2024. A decisão dividiu a diretoria e teve veto do presidente Julio Casares.

O Santos chegou a se acertar com o estafe do jogador, que tinha recebido sinalização positiva para uma saída. São Paulo e o Alvinegro conversaram diversas vezes e negociavam para buscar um acordo.

Luciano, que havia deixado o futuro em aberto no final de 2024, não era unanimidade na diretoria de futebol e alguns defendiam sua saída. No entanto, ao saber das conversas em andamento, foi o presidente Julio Casares quem entrou no negócio para vetar a saída.

O UOL apurou que, na época, a diretoria são-paulina justificou o encerramento das negociações por uma "pressão interna". O Santos, então, desistiu do negócio.

Esses bastidores ocorreram paralelamente à decisão pessoal do atacante. No início do ano, Luciano chegou a falar sobre o tema e afirmou que preferiu seguir no São Paulo após conversas com a família e o então técnico Luis Zubeldía. O camisa 10 citou também que não gostaria de apagar sua história no Tricolor ao ir para um rival.

"Eu acho que ainda tenho que conquistar mais coisas para ser considerado um ídolo, isso fica com a torcida. Estou construindo minha história devagarzinho, mas ainda é cedo para dizer isso. Tenho quase 100 gols aqui, três títulos, cheguei desacreditado, mas isso eu deixo para a torcida", disse Luciano.