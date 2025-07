Rafinha anuncia aposentadoria do futebol

© Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emocionado, o Rafinha anunciou nesta segunda-feira (21), aos 39 anos, sua aposentadoria do futebol. Sem clube desde março -após o rescindir com o Coritiba- o agora ex-jogador confirmou que não retornará mais aos gramados.

"Um momento difícil. 22 anos no futebol profissional. Hoje eu anuncio oficialmente o fim da minha carreira como jogador de futebol profissional. É um momento muito especial na minha vida. Não esperava chegar onde cheguei. Não jogo mais profissionalmente. Claro que a vida continua. Fiz tantos amigos, mas tudo tem um começo, um meio e um fim. nesta segunda-feira (21) anuncio oficialmente a minha aposentadoria. A gente quer esticar a corda até onde a gente pode. Realizei todos os meus sonhos no futebol", disse Rafinha, no Seleção Sportv.

O QUE ACONTECEU

Rafinha seguirá como comentarista dos canais Globo. Ele participa da programação do sportv desde a Copa do Mundo de Clubes.

O jogador deixou o Coritiba após participar de um jogo de lendas do Bayern de Munique sem a permissão do Coxa. Ele tinha contrato até o fim deste ano, mas se despediu em março.

Antes, Rafinha defendeu o São Paulo, onde levantou dois títulos: Copa do Brasil 2023 e Supercopa do Brasil 2024. Ao todo, foram 117 jogos e um gol.

O agora ex-lateral possui uma passagem histórica pelo Bayern de Munique, onde foi sete vezes campeão alemão e conquistou a Liga dos Campeões de 2012-13. Ele conquistou ainda quatro Supercopas da Alemanha, quatro Copas da Alemanha, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes.

Rafinha ainda foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro pelo Flamengo. O jogador ainda teve passagens por Grêmio e Olympiacos (GRE), além da seleção brasileira.